WATCH LIVE: বিজেপির মিছিলে যাচ্ছেন যান, ভোটটা তৃণমূলকে দিন; খণ্ডঘোষের জনসভায় মমতা - MAMATA BANERJEE LIVE

পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ বিধানসভায় মমতার নির্বাচনী প্রচার (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 12, 2026 at 12:24 PM IST

Updated : April 12, 2026 at 12:30 PM IST

পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ বিধানসভা কেন্দ্রের লোধনা ফুটবল ময়দানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নবীন চন্দ্র বাগের সমর্থনে জনসভা করছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । খণ্ডঘোষ বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হিসেবে নবীন চন্দ্র বাগের নাম ঘোষণার পরেই দলে গোষ্ঠীকোন্দল দেখা দিয়েছিল ৷ প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে রাত পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী বিক্ষোভ দেখিয়েছিল । পরে জেলা নেতৃত্ব পরিস্থিতি সামাল দেয় । যদিও বিজেপির দিক থেকে প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কিছুটা হলেও এগিয়ে আছে । কিন্তু গোষ্ঠী কোন্দল দলকে ভাবাতে শুরু করেছে । ফলে আজ তৃণমূল সুপ্রিমো জনসভা থেকে কী বার্তা দেন সেদিকে তাকিয়ে জেলা নেতৃত্ব । খণ্ডঘোষ থেকে মমতার জনসভার সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন ইটিভি ভারতের পর্দায়...

