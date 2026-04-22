WATCH LIVE : আমডাঙার জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেখুন সরাসরি... - MAMATA BANERJEE LIVE
Published : April 22, 2026 at 3:23 PM IST
ভোট ঘোষণার পর থেকে টানা প্রচার করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ উত্তর থেকে দক্ষিণ, ছাব্বিশের নির্বাচনে ক্ষমতা ধরে রাখতে রাজ্যের দুই প্রান্তে রীতিমতো দাপিয়ে জনসভা ও রোড-শো করে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তীব্র গরম উপেক্ষা করেই জমজমাট প্রচার চালাচ্ছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ প্রথম দফা ভোটের প্রচার ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ এখন শুধু দ্বিতীয় দফার বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে ভোট প্রচার ৷
আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি জনসভা রয়েছে ৷ আমডাঙা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কাশেম সিদ্দিকীর সমর্থনে বক্তব্য রাখছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এরপর তিনি চলে যাবেন হরিপাল ৷ তারপর শিবপুর ও হাওড়া বিধানসভার প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা করবেন তিনি ৷ এখন উলুডাঙা সাধনপুর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় পার্শ্ববর্তী মাঠ থেকে সভার সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন ইটিভি ভারতে...
