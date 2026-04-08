WATCH LIVE : মমতার মনোনয়নে সম্প্রীতি-ঐক্যের বার্তা, ভবানীপুরে বিপুল সাড়া; দেখুন সরাসরি... - MAMATA BANERJEE NOMINATION
Published : April 8, 2026 at 10:45 AM IST|
Updated : April 8, 2026 at 11:21 AM IST
বরাবরই সব সম্প্রদায়কে নিয়ে চলার কথাই বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ভবানীপুর বিধানসভা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্র । বুধবার এই কেন্দ্রে মনোনয়ন জমা দিলেন রাজ্যের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এই মুহূর্তে আলিপুরের সার্ভে বিল্ডিংয়ে রয়েছেন তিনি ৷ সেখানেই নিজের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সারছেন ৷ মনোনয়ন পর্বের মিছিলে সর্বধর্ম সম্প্রীতির বার্তা ৷ রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, ভবানীপুরের কসমোপলিটন বা বহুত্ববাদী রূপ আক্ষরিক অর্থে প্রতিফলিত হচ্ছে । এই কেন্দ্রে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়ন পেশের দিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে যে 'মেরুকরণে'র আবহ তৈরি হয়েছিল । এবার তার মোক্ষম জবাব দিতে চাইছেন তৃণমূল নেত্রী । তিনি মনোনয়ন পর্বেই দেখিয়ে দিতে চান 'আমি সকলের লোক' । আর সেই জায়গা থেকেই 'মিনি ইন্ডিয়া' খ্যাত ভবানীপুরের সমস্ত ধর্ম, ভাষা ও সম্প্রদায়ের মানুষের অংশীদারিত্বকে পাথেয় করেই নিজের নির্বাচনী লড়াইয়ের আনুষ্ঠানিক শঙ্খনাদ করলেন তিনি । ভবানীপুর থেকে সেই ছবি সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে...
