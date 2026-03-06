ETV Bharat / Videos

SIR নিয়ে রাজপথে ধর্নায় মমতা, বিজেপি-কমিশনকে তোপ; দেখুন সরাসরি - MAMATA BANERJEE ON SIR

নির্বাচনের আগে আবারও রাজপথে ধর্নায় মমতা

Published : March 6, 2026 at 2:21 PM IST

শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে SIR নিয়ে রাজ্যে ফের একবার রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে । এই মুহূর্তে বিজেপি বাদে কার্যত সবকটি রাজনৈতিক দলই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছে ৷ ইতিমধ্যেই অবস্থান শুরু করেছে বামেরা ৷ এরপর আজ শুক্রবার থেকে ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে ধর্নায় বসেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিকে তিনিই প্রথম কোনও মুখ্যমন্ত্রী যাকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সটান সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে জোরালো সওয়াল করতে দেখা গিয়েছিল ৷ সেই SIR ইস্যুতেও বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে এবার রাজপথে নেমে তিনিই আবার প্রধান 'বিরোধী' মুখ হিসাবে উঠে আসতে চাইছেন । সকাল থেকেই ধর্মতলা চত্বরে তৃণমূলকর্মীদের ভিড় বাড়ছিল ৷ আসতে থাকেন নেতারাও ৷ দুপুরের দিকে আসেন মমতা ৷ কর্মী ও সমর্থকদের সঙ্গে কথাও বলেছেন নেত্রী ৷ চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অনেকের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বিজেপিকে 'নির্লজ্জ' বলে আক্রমণ করেন মমতা ৷ শুধু তাই নির্বাচন কমিশন বিজেপির দালালি করছে বলেও তোপ তৃণমূলনেত্রীর ৷ এরপর ধর্ণা মঞ্চ থেকে তিনি কী কী বার্তা দেন সেটাই জানতে চায় রাজনৈতিক মহল ৷   

MAMATA BANERJEE LIVE
MAMATA HITS ROAD AGAINST SIR
SIR IN BENGAL
BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
MAMATA BANERJEE ON SIR

ETV Bharat Bangla Team

সম্পাদকের পছন্দ

