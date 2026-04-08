WATCH LIVE: শ্রীরামপুরে তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে মমতার প্রচার, দেখুন সরাসরি... - MAMATA BANERJEE LIVE
Published : April 8, 2026 at 2:38 PM IST|
Updated : April 8, 2026 at 3:31 PM IST
শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন ৷ মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর হুগলিতে একের পর এক জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বর্তমানে এই জেলায় আজকের তৃতীয় তথা শেষ নির্বাচনী প্রচারে রয়েছেন তৃণমূল নেত্রী ৷ একতারপুরের পর শ্রীরামপুরের জনসভায় বক্তব্য রাখছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ফ্ল্যাগ ফেস্টুন নিয়ে নেত্রীর জনসভায় হাজির হয়েছেন বহু তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা । শ্রীরামপুরের তৃণমূল প্রার্থী তন্ময় ঘোষের সমর্থনে প্রচার করছেন মমতা ৷ দলীয় প্রার্থী ছাড়াও এখানে উপস্থিত রয়েছে এলাকার সর্বস্তরের নেতৃত্ব ৷ আজ এই মঞ্চ থেকে দলনেত্রী কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে সকলে ৷ এখান থেকে সোজা কলকাতা ফিরবেন বলে খবর ৷ স্টেডিয়াম গ্রাউন্ড থেকে সভা সরাসরি দেখছেন ইটিভি ভারতের পর্দায়...
