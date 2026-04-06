WATCH LIVE: শান্তিপুরের জনসভায় বক্তব্য রাখছেন মমতা, দেখুন সরাসরি... - MAMATA BANERJEE LIVE AT SANTIPUR

নদিয়ার শান্তিপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 6, 2026 at 2:52 PM IST

Updated : April 6, 2026 at 3:41 PM IST

শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন ৷ ইতিমধ্যেই ভোট প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সমস্ত রাজনৈতিক দল ৷ শুরু থেকেই SIR প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের হয়রানি নিয়ে সোচ্চার হয়েছে তৃণমূল ৷ বর্তমানে নাম ডিলিটে নিয়ে আরও একপ্রস্থ ঝঞ্ঝাট শুরু হয়েছে ৷ ট্রাইব্যুনালের আবেদনেও মানুষের বিরাট লাইন ৷ সব নিয়েই নদিয়া ও পূর্বস্থলীর সভা থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন মমতা ৷ বর্তমানে শান্তিপুর স্টেডিয়ামে বক্তব্য রাখছেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ শান্তিপুর বিধানসভার প্রার্থী ব্রজকিশোর গোস্বামীর সমর্থনে আজকের জনসভা ৷ প্রার্থী ছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন এলাকার সর্বস্তরের নেতৃত্ব ৷ নির্বাচনের প্রাক্কালে এই সভা থেকে নেত্রী কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে সকলে ৷ শান্তিপুর স্টেডিয়াম থেকে মমতার জনসভা সরাসরি দেখছেন ইটিভি ভারতের পর্দায়...

শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন ৷ ইতিমধ্যেই ভোট প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সমস্ত রাজনৈতিক দল ৷ শুরু থেকেই SIR প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের হয়রানি নিয়ে সোচ্চার হয়েছে তৃণমূল ৷ বর্তমানে নাম ডিলিটে নিয়ে আরও একপ্রস্থ ঝঞ্ঝাট শুরু হয়েছে ৷ ট্রাইব্যুনালের আবেদনেও মানুষের বিরাট লাইন ৷ সব নিয়েই নদিয়া ও পূর্বস্থলীর সভা থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন মমতা ৷ বর্তমানে শান্তিপুর স্টেডিয়ামে বক্তব্য রাখছেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ শান্তিপুর বিধানসভার প্রার্থী ব্রজকিশোর গোস্বামীর সমর্থনে আজকের জনসভা ৷ প্রার্থী ছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন এলাকার সর্বস্তরের নেতৃত্ব ৷ নির্বাচনের প্রাক্কালে এই সভা থেকে নেত্রী কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে সকলে ৷ শান্তিপুর স্টেডিয়াম থেকে মমতার জনসভা সরাসরি দেখছেন ইটিভি ভারতের পর্দায়...

Last Updated : April 6, 2026 at 3:41 PM IST

MAMATA BANERJEE RALLY LIVE
শান্তিপুরে মমতার জনসভা
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
MAMATA BANERJEE LIVE AT SANTIPUR

ETV Bharat Bangla Team

