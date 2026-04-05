WATCH LIVE: সামশেরগঞ্জে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখছেন মমতা, দেখুন সরাসরি... - MAMATA BANERJEE RALLY LIVE

সামশেরগঞ্জে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 5, 2026 at 12:18 PM IST

Updated : April 5, 2026 at 12:46 PM IST

শিয়রে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন ৷ প্রচার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সমস্ত রাজনৈতিক দল ৷ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিদিনই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে বক্তব্য রাখছেন ৷ আজ তাঁর দু'টি সভা ও একটি রোড-শো রয়েছে মুর্শিদাবাদ ৷ এখন তিনি সামশেরগঞ্জে কৃষক বাজার মাঠে তাঁর প্রথম সভায় বক্তব্য রাখছেন ৷ সামশেরগঞ্জ ও ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মহম্মদ নূর আলম ও মহম্মদ আমিরুল ইসলামের সমর্থনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নির্বাচনী প্রচার ৷ দুই কেন্দ্রের প্রার্থী ছাড়াও জনসভায় উপস্থিত রয়েছেন জেলার শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে শুরু করে নেতা-কর্মী-সমর্থকরা ৷ নির্বাচনের প্রাক্কালে দলের কর্মীদের উজ্জীবিত করতে সভামঞ্চ থেকে তিনি কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে সকলে ৷ 

