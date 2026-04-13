WATCH LIVE: গলসি ও আউশগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে মমতার সভা, দেখুন সরাসরি...
Published : April 13, 2026 at 2:05 PM IST|
Updated : April 13, 2026 at 2:23 PM IST
পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসি ও আউশগ্রাম বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সোমবার দক্ষিণবঙ্গে তিনটে জনসভা ও একটা পদযাত্রায় অংশ নেবেন । গলসি বিধানসভার রঘুনাথপুর জঙ্গলমহল মাঠে আউশগ্রামের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শ্যামাপ্রসন্ন লোহার ও গলসি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী অলোক কুমার মাঝির সমর্থনে বক্তব্য রাখছেন ৷
আউশগ্রাম ও গলসি এই দুটি বিধানসভাতেই নতুন মুখ দাঁড় করিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস । যদিও এর আগে 2016 সালে গলসি বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই জয়লাভ করে বিধায়ক হয়েছিলেন অলোক মাঝি । আউশগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী করা হয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহারকে । ফলে তৃণমূল সুপ্রিমো এদিন মঞ্চ থেকে কী বার্তা দেবেন সেই দিকেই তাকিয়ে আছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব ।
পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসি ও আউশগ্রাম বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সোমবার দক্ষিণবঙ্গে তিনটে জনসভা ও একটা পদযাত্রায় অংশ নেবেন । গলসি বিধানসভার রঘুনাথপুর জঙ্গলমহল মাঠে আউশগ্রামের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শ্যামাপ্রসন্ন লোহার ও গলসি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী অলোক কুমার মাঝির সমর্থনে বক্তব্য রাখছেন ৷
আউশগ্রাম ও গলসি এই দুটি বিধানসভাতেই নতুন মুখ দাঁড় করিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস । যদিও এর আগে 2016 সালে গলসি বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই জয়লাভ করে বিধায়ক হয়েছিলেন অলোক মাঝি । আউশগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী করা হয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহারকে । ফলে তৃণমূল সুপ্রিমো এদিন মঞ্চ থেকে কী বার্তা দেবেন সেই দিকেই তাকিয়ে আছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব ।