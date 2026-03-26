পাণ্ডবেশ্বরে নির্বাচনী জনসভায় তৃণমূল নেত্রী মমতা, দেখুন সরাসরি... - MAMATA BANERJEE
Published : March 26, 2026 at 1:27 PM IST
শিয়রে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন ৷ মঙ্গলবার থেকেই মেগা প্রচার শুরু করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ উত্তরবঙ্গ সফর সেরে আজ বৃহস্পতিবার ফিরেই দক্ষিণবঙ্গে প্রথম নির্বাচনী জনসভায় তৃণমূল নেত্রী । পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সমর্থনে প্রথম সভা করছেন লাউদোহা ফুটবল ময়দানে ৷ সভা শেষে এখান থেকে সোজা চলে যাবেন দুবরাজপুরের খয়রাশোলের গোষ্ঠর মাঠে ৷ সেখানে দুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী নরেশচন্দ্র বাউরীর সমর্থনে জনসভায় বক্তব্য রাখবেন ৷ ছাব্বিশের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ময়দানে শুরু থেকেই নেত্রীর এই প্রচারের তৎপরতা স্বাভাবিকভাবেই দলের সকলস্তরের কর্মীদের মনোবল বাড়াবে বলে আশাবাদী তৃণমূল ৷ আজকের জনসভা থেকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তিনি দলকে কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে সকলে ৷
শিয়রে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন ৷ মঙ্গলবার থেকেই মেগা প্রচার শুরু করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ উত্তরবঙ্গ সফর সেরে আজ বৃহস্পতিবার ফিরেই দক্ষিণবঙ্গে প্রথম নির্বাচনী জনসভায় তৃণমূল নেত্রী । পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সমর্থনে প্রথম সভা করছেন লাউদোহা ফুটবল ময়দানে ৷ সভা শেষে এখান থেকে সোজা চলে যাবেন দুবরাজপুরের খয়রাশোলের গোষ্ঠর মাঠে ৷ সেখানে দুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী নরেশচন্দ্র বাউরীর সমর্থনে জনসভায় বক্তব্য রাখবেন ৷ ছাব্বিশের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ময়দানে শুরু থেকেই নেত্রীর এই প্রচারের তৎপরতা স্বাভাবিকভাবেই দলের সকলস্তরের কর্মীদের মনোবল বাড়াবে বলে আশাবাদী তৃণমূল ৷ আজকের জনসভা থেকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তিনি দলকে কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে সকলে ৷