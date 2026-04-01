17 বছর পর নানুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেখুন সরাসরি... - MAMATA BANERJEE LIVE AT NANOOR
Published : April 1, 2026 at 12:23 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 1:02 PM IST
বীরভূমের নানুর বিধানসভার পাপুড়ি গ্রামের মাঠে জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । দীর্ঘ 17 বছর পর নানুরের মাটিতে পা দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো । 2009 সালের 27 জুলাই শেষবার সূচপুর গণহত্যায় শহিদ স্মরণ সভায় এসেছিলেন তিনি । তারপর আজ নানুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী বিধানচন্দ্র মাঝির সমর্থনে করছেন ৷ এত বছর পর ভোট প্রচারে নানুরে তৃণমূল নেত্রীর জনসভা স্বাভাবিকভাবেই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ৷ যাকে ঘিরে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো ৷ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে নেত্রী কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে সকলে ৷ এখানের সভা শেষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রওনা দেবেন মুর্শিদাবাদ জেলায় ৷ সেখানে বড়ঞা বিধানসভার ডাকবাংলা কিষাণ মান্ডির মাঠে তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে জনসভা করবেন তিনি ৷
