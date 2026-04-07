WATCH LIVE : মতুয়াগড়ে মমতার গলায় হরিবোল, বালুকে ক্লিনচিট নেত্রীর; দেখুন সরাসরি... - MAMATA BANERJEE LIVE
Published : April 7, 2026 at 1:28 PM IST
হাবড়া ও অশোকনগর কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও নারায়ণ গোস্বামীর সমর্থনে হাবড়ার বাণীপুর ড.বি.আর আম্বেদকর মাঠে জনসভায় বক্তব্য রাখছেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায় । 2011 সাল থেকে হাবড়া কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চলেছেন মমতার আস্থাভাজন প্রাক্তন খাদ্য ও বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক । এর আগেও গাইঘাটা থেকে দু'বার দাঁড়িয়ে জয়ী হয়ে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি ।
অন্যদিকে, 2021 সালেই প্রথমবার বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করেন নারায়ণ গোস্বামী । অশোকনগর থেকে ভোটে জিতে বিধানসভায় পা রাখেন তিনি । ছাব্বিশের ভোটেও দল নারায়ণের ওপর পুনরায় আস্থা রেখেছে । বিদায়ী বিধায়কের পাশাপাশি উত্তর 24 পরগনার জেলা পরিষদের সভাধিপতির দায়িত্বও রয়েছে নারায়ণের কাঁধে । 2021-এর নির্বাচনে এই জেলার মোট 33টি বিধানসভার মধ্যে একচেটিয়াই দখলে ছিল শাসকদলের ।
বনগাঁর চারটি ও ব্যারাকপুরের ভাটপাড়া কেন্দ্রই দখলে ছিল বিজেপির । যদিও উপনির্বাচনে বাগদা আসনটি পুনরুদ্ধার করে শাসক শিবির । এবারে এমন এক পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে ভোট হতে চলেছে যখন SIR ইস্যু নিয়ে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল । বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বনগাঁ-তেও অসংখ্য মতুয়া সম্প্রদায়ের নাম বাদ গিয়েছে । ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়েছে হাবড়া, অশোকনগর-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু মানুষের । এই আবহেই বনগাঁ ও হাবড়ায় দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী সভা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ।
হাবড়া ও অশোকনগর কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও নারায়ণ গোস্বামীর সমর্থনে হাবড়ার বাণীপুর ড.বি.আর আম্বেদকর মাঠে জনসভায় বক্তব্য রাখছেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায় । 2011 সাল থেকে হাবড়া কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চলেছেন মমতার আস্থাভাজন প্রাক্তন খাদ্য ও বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক । এর আগেও গাইঘাটা থেকে দু'বার দাঁড়িয়ে জয়ী হয়ে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি ।
অন্যদিকে, 2021 সালেই প্রথমবার বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করেন নারায়ণ গোস্বামী । অশোকনগর থেকে ভোটে জিতে বিধানসভায় পা রাখেন তিনি । ছাব্বিশের ভোটেও দল নারায়ণের ওপর পুনরায় আস্থা রেখেছে । বিদায়ী বিধায়কের পাশাপাশি উত্তর 24 পরগনার জেলা পরিষদের সভাধিপতির দায়িত্বও রয়েছে নারায়ণের কাঁধে । 2021-এর নির্বাচনে এই জেলার মোট 33টি বিধানসভার মধ্যে একচেটিয়াই দখলে ছিল শাসকদলের ।
বনগাঁর চারটি ও ব্যারাকপুরের ভাটপাড়া কেন্দ্রই দখলে ছিল বিজেপির । যদিও উপনির্বাচনে বাগদা আসনটি পুনরুদ্ধার করে শাসক শিবির । এবারে এমন এক পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে ভোট হতে চলেছে যখন SIR ইস্যু নিয়ে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল । বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বনগাঁ-তেও অসংখ্য মতুয়া সম্প্রদায়ের নাম বাদ গিয়েছে । ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়েছে হাবড়া, অশোকনগর-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু মানুষের । এই আবহেই বনগাঁ ও হাবড়ায় দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী সভা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ।