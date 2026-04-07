WATCH LIVE: চাকদায় তিন প্রার্থীর সমর্থনে বক্তব্য রাখছেন মমতা, দেখুন সরাসরি... - MAMATA BANERJEE LIVE

নদিয়ার চাকদার জনসভায় তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 7, 2026 at 11:49 AM IST

Updated : April 7, 2026 at 11:59 AM IST

শিয়রে রাজ্য বিধানসভা ভোট ৷ প্রথম দফা নির্বাচনের আর দু'সপ্তাহও বাকি নেই ৷ 23 এপ্রিল ভোটের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর্ব ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ নদিয়া জেলায় ভোট রয়েছে দ্বিতীয় দফায় ৷ তবে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে একে অপরকে একচুলও জমি ছাড়তে নারাজ কোনও রাজনৈতিক দল ৷ নিত্যদিনই রাজ্যের একাধিক জেলায় নির্বাচনী প্রচারে ছুটে বেড়াচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এখন তিনি বক্তব্য রাখছেন নদিয়া জেলার চাকদায় অবস্থিত মশড়া নবপল্লীর মাঠে আয়োজিত জনসভায় ৷ এখানে চাকদার প্রার্থী শুভঙ্কর সিংহ (যীশু), কল্যাণীর প্রার্থী ডাঃ অতীন্দ্র নাথ মণ্ডল ও হরিণঘাটা বিধানসভার প্রার্থী ডাঃ রাজীব বিশ্বাসের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার করছেন তৃণমূল নেত্রী ৷ চাকদা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভার সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন ইটিভি ভারতের পর্দায়...    

TAGGED:

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
MAMATA BANERJEE AT CHAKDAHA
চাকদায় মমতার জনসভা
MAMATA BANERJEE RALLY AT CHAKDAHA
MAMATA BANERJEE LIVE

ETV Bharat Bangla Team

