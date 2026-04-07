WATCH LIVE : জিতলে দুয়ারে স্বাস্থ্য প্রকল্প, বাড়িতে যাবে ডাক্তার-নার্স; বনগাঁয় মমতা - MAMATA BANERJEE LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 7, 2026 at 12:28 PM IST|
Updated : April 7, 2026 at 12:55 PM IST
শিয়রে রাজ্য বিধানসভা ভোট ৷ প্রথম দফা নির্বাচনের আর দু'সপ্তাহও বাকি নেই ৷ 23 এপ্রিল ভোটের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর্ব ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ নদিয়া জেলায় ভোট রয়েছে দ্বিতীয় দফায় ৷ তবে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে একে অপরকে একচুলও জমি ছাড়তে নারাজ কোনও রাজনৈতিক দল ৷ নিত্যদিনই রাজ্যের একাধিক জেলায় নির্বাচনী প্রচারে ছুটে বেড়াচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এখন বনগাঁ স্টেডিয়ামে বক্তব্য রাখছেন তিনি ৷ বনগাঁ উত্তরের প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস ও বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ঋতুপর্ণা আঢ্য-র সমর্থনে আজকের নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ SIR আবহে মতুয়াগড় থেকে দলনেত্রী কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে সবাই ৷ বনগাঁ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভার সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন ইটিভি ভারতের পর্দায়...
শিয়রে রাজ্য বিধানসভা ভোট ৷ প্রথম দফা নির্বাচনের আর দু'সপ্তাহও বাকি নেই ৷ 23 এপ্রিল ভোটের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর্ব ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ নদিয়া জেলায় ভোট রয়েছে দ্বিতীয় দফায় ৷ তবে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে একে অপরকে একচুলও জমি ছাড়তে নারাজ কোনও রাজনৈতিক দল ৷ নিত্যদিনই রাজ্যের একাধিক জেলায় নির্বাচনী প্রচারে ছুটে বেড়াচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এখন বনগাঁ স্টেডিয়ামে বক্তব্য রাখছেন তিনি ৷ বনগাঁ উত্তরের প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস ও বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ঋতুপর্ণা আঢ্য-র সমর্থনে আজকের নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ SIR আবহে মতুয়াগড় থেকে দলনেত্রী কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে সবাই ৷ বনগাঁ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভার সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন ইটিভি ভারতের পর্দায়...