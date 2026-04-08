WATCH LIVE: হুগলিতে দুই প্রার্থীর সমর্থনে মমতার জনসভা, দেখুন সরাসরি... - MAMATA BANERJEE LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 8, 2026 at 1:35 PM IST|
Updated : April 8, 2026 at 2:00 PM IST
আরামবাগের পর এবার হুগলির একতারপুর বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাবে বক্তব্য রাখছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বলাগড় ও পাণ্ডুয়ায় দুই তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জন ধাড়া ও সমীর চক্রবর্তীর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার করছেন তৃণমূল সুপ্রিমো । পাণ্ডুয়া ও বলাগড়ে আগে থেকেই তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রয়েছে । এই দুই বিধানসভায় প্রার্থী নিয়ে দলের অন্দরে আগাগোড়াই ক্ষোভ ছিল । তা থেকে শিক্ষা নিয়েই পাণ্ডুয়ায় প্রার্থী বদল করে তৃণমূল । অপরদিকে বলাগড়ে তৃণমূল প্রার্থী করেছে হুগলির পোলবার বাসিন্দা ও জেলা সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়াকে । নির্বাচনের প্রাক্কালে আজকের জনসভা থেকে দলনেত্রী কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে দলীয় নেতা থেকে শুরু করে কর্মী-সমর্থকরা ৷ একতারপুর থেকে মমতার জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে...
