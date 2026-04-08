WATCH LIVE: সাংঘাতিক পরিস্থিতিতে নির্বাচন, তবে ভোট কেটে তৃণমূলকে হারানো যাবে না; আরামবাগে মমতা - MAMATA BANERJEE RALLY LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 8, 2026 at 12:31 PM IST
Updated : April 8, 2026 at 12:37 PM IST
আরামবাগ দখলে মরিয়া তৃণমূল, বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম থেকেই ঘুঁটি সাজানো শুরু করেছে তৃণমূল । যদিও লোকসভা ভোটে আরামবাগে জয় পেয়েছে শাসকদল । এরপর আরামবাগের চার বিধানসভা কেন্দ্রের দখল করার চেষ্টা চলছে । কিছুদিন আগেই খানাকুলে সভা করে গিয়েছেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । আজ বুধবার ফের হুগলি জেলায় নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূল ৷ এখন আরামবাগ ও গোঘাটের তৃণমূল প্রার্থী মিতা বাগ ও নির্মল মাঝির সমর্থনে জনসভা করছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । আজ তার ভবানীপুর বিধানসভায় মনোনয়ন পর্ব শেষ করেই হুগলিতে নির্বাচনী প্রচারে এসেছেন তিনি । আরামবাগে কালিপুর স্পোর্টস কমপ্লেক্স থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতের পর্দায়...
