Published : April 6, 2026 at 1:40 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 2:23 PM IST
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা করার 24 ঘণ্টা পরে ফের পূর্ব বর্ধমানে তৃণমূলের বিরাট জনসভা ৷ এবার পূর্বস্থলীতে নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ পূর্বস্থলী দক্ষিণের প্রার্থী স্বপন দেবনাথ, পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভার প্রার্থী বসুন্ধরা গোস্বামী ও নদিয়া জেলার নবদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী পুণ্ডরীকাক্ষ সাহার সমর্থনে জনসভায় বক্তব্য রাখছেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ নেত্রীর কথা শুনতে পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের সমুদ্রগড় হাইস্কুল ফুটবল ময়দানে তৃণমূলের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের ভিড় চোখে পড়ার মতো ৷
2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তপন চট্টোপাধ্যায় জয়ী হন । তিনি প্রায় 92 হাজারের বেশি ভোট পেয়ে বিজেপি প্রার্থী গোবর্ধন দাসকে প্রায় 6,700 ভোটে পরাজিত করেন । রাজনৈতিক মহলের মতে, এই কম ব্যবধানই প্রমাণ করে যে পূর্বস্থলী উত্তর একটি 'সুইং সিট', যেখানে সামান্য ভোটের পরিবর্তনেই ফলাফল বদলে যেতে পারে । এখানে তৃণমূল প্রায় 44 শতাংশ ভোট পেলেও বিজেপিও 40 শতাংশের কাছাকাছি ভোট পেয়ে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলে ।
অন্যদিকে, পূর্বস্থলী দক্ষিণ কেন্দ্রে 2021 সালে তৃণমূলের স্বপন দেবনাথ প্রায় 1 লক্ষ 5 হাজার ভোট পেয়ে বিজেপির রাজীব ভৌমিককে 17,410 ভোটে হারান । এই ব্যবধান তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি ৷ যা এই কেন্দ্রকে তৃণমূলের জন্য 'কমফোর্টেবল সিট' হিসেবে চিহ্নিত করে । ভোটের শতাংশের দিক থেকেও তৃণমূল এখানে প্রায় 49 শতাংশ ভোট পায়, যেখানে বিজেপি 41 শতাংশের আশেপাশে ।
2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের ট্রেন্ড অনুযায়ী, এই দুই কেন্দ্রই বর্ধমান পূর্ব লোকসভা আসনের অন্তর্গত হওয়ায় তৃণমূল সামগ্রিকভাবে এগিয়ে রয়েছে । লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল বড় ব্যবধানে লিড নেয়, যা থেকে বোঝা যায় গ্রামীণ এলাকায় তাদের প্রভাব পুনরায় শক্তিশালী হয়েছে । বিশেষ করে পূর্বস্থলী দক্ষিণে তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্ক আরও সুসংহত হয়েছে ৷ যেখানে বিজেপির ভোট কিছুটা কমেছে । পূর্বস্থলী উত্তরে তৃণমূল এগিয়ে থাকলেও সেখানে লড়াই এখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ । ফলে আজ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী বার্তা দেন সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছে জেলা নেতৃত্ব ।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা করার 24 ঘণ্টা পরে ফের পূর্ব বর্ধমানে তৃণমূলের বিরাট জনসভা ৷ এবার পূর্বস্থলীতে নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ পূর্বস্থলী দক্ষিণের প্রার্থী স্বপন দেবনাথ, পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভার প্রার্থী বসুন্ধরা গোস্বামী ও নদিয়া জেলার নবদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী পুণ্ডরীকাক্ষ সাহার সমর্থনে জনসভায় বক্তব্য রাখছেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ নেত্রীর কথা শুনতে পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের সমুদ্রগড় হাইস্কুল ফুটবল ময়দানে তৃণমূলের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের ভিড় চোখে পড়ার মতো ৷
2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তপন চট্টোপাধ্যায় জয়ী হন । তিনি প্রায় 92 হাজারের বেশি ভোট পেয়ে বিজেপি প্রার্থী গোবর্ধন দাসকে প্রায় 6,700 ভোটে পরাজিত করেন । রাজনৈতিক মহলের মতে, এই কম ব্যবধানই প্রমাণ করে যে পূর্বস্থলী উত্তর একটি 'সুইং সিট', যেখানে সামান্য ভোটের পরিবর্তনেই ফলাফল বদলে যেতে পারে । এখানে তৃণমূল প্রায় 44 শতাংশ ভোট পেলেও বিজেপিও 40 শতাংশের কাছাকাছি ভোট পেয়ে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলে ।
অন্যদিকে, পূর্বস্থলী দক্ষিণ কেন্দ্রে 2021 সালে তৃণমূলের স্বপন দেবনাথ প্রায় 1 লক্ষ 5 হাজার ভোট পেয়ে বিজেপির রাজীব ভৌমিককে 17,410 ভোটে হারান । এই ব্যবধান তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি ৷ যা এই কেন্দ্রকে তৃণমূলের জন্য 'কমফোর্টেবল সিট' হিসেবে চিহ্নিত করে । ভোটের শতাংশের দিক থেকেও তৃণমূল এখানে প্রায় 49 শতাংশ ভোট পায়, যেখানে বিজেপি 41 শতাংশের আশেপাশে ।
2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের ট্রেন্ড অনুযায়ী, এই দুই কেন্দ্রই বর্ধমান পূর্ব লোকসভা আসনের অন্তর্গত হওয়ায় তৃণমূল সামগ্রিকভাবে এগিয়ে রয়েছে । লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল বড় ব্যবধানে লিড নেয়, যা থেকে বোঝা যায় গ্রামীণ এলাকায় তাদের প্রভাব পুনরায় শক্তিশালী হয়েছে । বিশেষ করে পূর্বস্থলী দক্ষিণে তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্ক আরও সুসংহত হয়েছে ৷ যেখানে বিজেপির ভোট কিছুটা কমেছে । পূর্বস্থলী উত্তরে তৃণমূল এগিয়ে থাকলেও সেখানে লড়াই এখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ । ফলে আজ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী বার্তা দেন সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছে জেলা নেতৃত্ব ।