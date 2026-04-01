নবগ্রামে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে মমতা, দেখুন সরাসরি... - MAMATA ELECTION RALLY AT NABAGRAM
Published : April 1, 2026 at 3:49 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 4:31 PM IST
ভোটযুদ্ধের শুরু থেকেই প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বীরভূমের নানুরের পর দুই এসসি সংরক্ষিত আসন দিয়েই মুর্শিদাবাদে প্রচার শুরু করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বড়ঞার সভা শেষে কপ্টারে উড়ে নবগ্রামের সভায় উপস্থিত নেত্রী । মঞ্চে প্রার্থীর পাশাপাশি রয়েছেন স্থানীয় নেতৃত্ব ৷ বিদায়ী বিধায়ক কানাই মণ্ডলকে সরিয়ে এবার নবগ্রামে তৃণমূল প্রার্থী করেছে প্রণব চন্দ্র দাসকে । তাঁর সমর্থনেই আজকের প্রচারে তৃণমূল নেত্রী ৷ আজকের সভা থেকে দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে সকলে ৷ এখানে সভা শেষে বহরমপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাত্রিবাসের কথা রয়েছে । বৃহস্পতিবার সুতি এবং সামশেরগঞ্জে আরও দু'টি সভা করে মালদার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন মমতা ।
