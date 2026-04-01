বড়ঞায় নির্বাচনী প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেখুন সরাসরি... - MAMATA BANERJEE LIVE

বড়ঞায় নির্বাচনী প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 1, 2026 at 1:32 PM IST

Updated : April 1, 2026 at 2:11 PM IST

বীরভূমের নানুরে সভা শেষে এখন মুর্শিদাবাদের বড়ঞা বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা রজকের সমর্থনে ডাকবাংলা কিষাণ মাণ্ডির মাঠে বক্তব্য রাখছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সভায় 15 হাজার মহিলাদের উপস্থিতির লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব । দলের জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার জানান, তাঁদের লক্ষ্য 45 হাজার সমর্থক হাজির করার । একজন সাধারণ আইসিডিএস কর্মী প্রতিমা রজকের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য এই নির্বাচনে বড় ভরসা হতে চলেছে । এর পাশাপাশি বিজেপি প্রার্থী নিয়ে বড়ঞা-র নেতাকর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ থাকায়, তার সুবিধাও পেতে পারে তৃণমূল কংগ্রেস । তবে বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার ইডি হেফাজতের পরে বর্তমানে সেখানে তৃণমূলের অবস্থান কতটা শক্ত তা জানতে অপেক্ষা 4 মে-র ৷ তার আগে আসন্ন নির্বাচনে দলনেত্রী কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে সকলে ৷

বীরভূমের নানুরে সভা শেষে এখন মুর্শিদাবাদের বড়ঞা বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা রজকের সমর্থনে ডাকবাংলা কিষাণ মাণ্ডির মাঠে বক্তব্য রাখছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সভায় 15 হাজার মহিলাদের উপস্থিতির লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব । দলের জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার জানান, তাঁদের লক্ষ্য 45 হাজার সমর্থক হাজির করার । একজন সাধারণ আইসিডিএস কর্মী প্রতিমা রজকের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য এই নির্বাচনে বড় ভরসা হতে চলেছে । এর পাশাপাশি বিজেপি প্রার্থী নিয়ে বড়ঞা-র নেতাকর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ থাকায়, তার সুবিধাও পেতে পারে তৃণমূল কংগ্রেস । তবে বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার ইডি হেফাজতের পরে বর্তমানে সেখানে তৃণমূলের অবস্থান কতটা শক্ত তা জানতে অপেক্ষা 4 মে-র ৷ তার আগে আসন্ন নির্বাচনে দলনেত্রী কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে সকলে ৷

Last Updated : April 1, 2026 at 2:11 PM IST

