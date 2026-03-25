ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে নির্বাচনী জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় - MAMATA BANERJEE LIVE
Published : March 25, 2026 at 1:41 PM IST
দোরগোড়ায় বিধানসভা নির্বাচন । আর এই হাই-ভোল্টেজ নির্বাচনকে পাখির চোখ করে মঙ্গলবার থেকেই মেগা প্রচার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস । উত্তরবঙ্গ দিয়ে মঙ্গলবার নির্বাচনী জনসভা শুরু করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বুধবার ময়নাগুড়ি টাউন ক্লাবের মাঠে প্রথম জনসভা করেছেন তিনি ৷ সেখানে প্রচার শেষে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির সভায় যাবেন ৷ তারপর মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে জনসভা করার কথা রয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমোর । ছাব্বিশের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ময়দানে শুরু থেকেই নেত্রীর এই প্রচার তৎপরতা স্বাভাবিকভাবেই সকল স্তরের কর্মীদের মনোবল বাড়াবে বলে আশাবাদী তৃণমূল ৷ আজকের জনসভা থেকে তিনি কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে সকলে ৷ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, প্রথম থেকেই উত্তরবঙ্গের আসনগুলিতে নিজেদের জমি শক্ত করতে মরিয়া শাসকদল ।
দোরগোড়ায় বিধানসভা নির্বাচন । আর এই হাই-ভোল্টেজ নির্বাচনকে পাখির চোখ করে মঙ্গলবার থেকেই মেগা প্রচার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস । উত্তরবঙ্গ দিয়ে মঙ্গলবার নির্বাচনী জনসভা শুরু করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বুধবার ময়নাগুড়ি টাউন ক্লাবের মাঠে প্রথম জনসভা করেছেন তিনি ৷ সেখানে প্রচার শেষে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির সভায় যাবেন ৷ তারপর মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে জনসভা করার কথা রয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমোর । ছাব্বিশের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ময়দানে শুরু থেকেই নেত্রীর এই প্রচার তৎপরতা স্বাভাবিকভাবেই সকল স্তরের কর্মীদের মনোবল বাড়াবে বলে আশাবাদী তৃণমূল ৷ আজকের জনসভা থেকে তিনি কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে সকলে ৷ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, প্রথম থেকেই উত্তরবঙ্গের আসনগুলিতে নিজেদের জমি শক্ত করতে মরিয়া শাসকদল ।