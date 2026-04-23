ETV Bharat / Videos

WATCH LIVE: বউবাজারে নির্বাচনী প্রচারে মমতা, দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূল নেত্রী

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 23, 2026 at 4:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

প্রথম দফার ভোটগ্রহণ প্রায় শেষের দিকে ৷ 16টি জেলার 152টি কেন্দ্রে চলছে ভোটাধিকার প্রয়োগ ৷ এদিনও তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচার কর্মসূচি রয়েছে ৷ আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু'টি জনসভা ও একটি মিছিল রয়েছে ৷ মমতা আজ প্রথম জনসভা করছেন কলকাতার চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্রে ৷ তারপর ভবানীপুর কাঁসারিপাড়া শীতলা মন্দির থেকে পটুয়াপাড়া ক্রসিং পর্যন্ত মিছিলে পা-মেলাবেন তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী ৷ তারপর তিনি যাদবপুরের যুব সংঘের ময়দানে প্রচারে যাবেন ৷ চৌরঙ্গীর আজকের সভা ঘিরে রয়েছে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ৷ জনসভা নির্বাচনী ফলাফলে কতটা প্রভাব ফেলে, সেটাই এখন সময়ের অপেক্ষা ৷ চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বউবাজারে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া মোড় থেকে মমতার নির্বাচনী প্রচার সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷ 

For All Latest Updates

TAGGED:

MAMATA BANERJEE PUBLIC MEETING
নির্বাচনী প্রচারে মমতা
বউবাজারে মমতার প্রচার
MAMATA CAMPAIGN IN KOLKATA
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Bangla Team

...view details

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.