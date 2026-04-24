WATCH LIVE: হাওড়ায় মমতার জনসভা, দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূল নেত্রী (মূল ছবি-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফেসবুক)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 24, 2026 at 4:42 PM IST

বঙ্গ বিধানসভার প্রথম দফার ভোট সবে মিটেছে ৷ দ্বিতীয় দফার ভোট আগামী 29 এপ্রিল ৷ তাই প্রচার এখন শেষলগ্নে ৷ এদিকে, ঝাঁঝ বাড়াচ্ছে শাসক থেকে বিরোধী শিবির ৷ সকলেই নিজ নিজ আসন থেকে জিততে বদ্ধ পরিকর ৷ গতকাল প্রথম দফার ভোট মিটতেই আত্মবিশ্বাসী মেজাজে ধরা দেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি দাবি করেন, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ভোটদান প্রমাণ করছে জয়ের পথ প্রশস্ত। এদিকে আজও জনসভা ও রোড-শো কর্মসূচিতে সামিল হয়েছেন মমতা ৷ প্রথমেই তিনি হাওড়া মধ্য বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অরূপ রায়ের সমর্থনে জনসভা করছেন ৷ আজ তাঁর আরও চারটি কর্মসূচি রয়েছে ৷ হাওড়ার সভা ঘিরে রয়েছে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ৷ জনসভা নির্বাচনী ফলাফলে কতটা প্রভাব ফেলে, সেটাই এখন সময়ের অপেক্ষা ৷ হাওড়া ময়দান মেট্রো চ্যানেল থেকে মমতার নির্বাচনী প্রচার সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷  

