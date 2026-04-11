WATCH LIVE: ঝাড়গ্রামে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে মমতার জনসভা, দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 11, 2026 at 1:09 PM IST
তুঙ্গে ভোটপ্রচার ৷ একদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এসেছেন বঙ্গের প্রতারে ৷ অন্যদিকে, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচারে উত্তপ্ত রাজনৈতিক ময়দান ৷ জনসভা থেকে রোড শো, শনিতে একগুচ্ছ কর্মসূচি শাসক-বিরোধীর প্রচার ৷ নির্বাচনী প্রচারে শনিবার কেশিয়াড়ি থেকে সভা শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তা মিটতেই তিনি এসেছেন ঝাড়গ্রামে ৷ এই কেন্দ্রের তৃমমূল প্রার্থী মঙ্গল সরেনের সমর্থনে জনসভা করছেন তৃণমূলের এই সর্বময় নেত্রী । সভায় উপস্থিত রয়েছেন নয়াগ্রাম বিধানসভার প্রার্থী দুলাল মুর্মু ও গোপীবল্লভপুর বিধানসভার প্রার্থী অজিত মাহাতো ও বিনপুর বিধানসভার প্রার্থী বীরবাহা হাঁসদা। জনসভা থেকে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন মমতা। ঝাড়গ্রাম জেলা শহরের জামদা সার্কাস ময়দান থেকে মমতার বক্তব্য সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
