WATCH LIVE: কেশিয়াড়িতে প্রচারে মমতার দাবি, সরকার আমিই গড়ব, দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 11, 2026 at 12:11 PM IST|
Updated : April 11, 2026 at 12:31 PM IST
যত ভোটের দিন এগোচ্ছে ততই জোর কদমে শাসক-বিরোধী দলের নির্বাচনী প্রচার ঝাঁঝালো হচ্ছে। একদিকে যেমন বিজেপির বড় বড় নেতা থেকে মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা জেলায় জেলায় প্রচার করছেন ৷ তেমনই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের হয়ে দলের সুপ্রিমো মমতা ও তৃণমূলের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড' প্রচারে সুর চড়াচ্ছেন ৷ প্রতিদিনই সভার মাধ্যমে তাঁরা বিভিন্ন অঞ্চলের ভোটারদের কাছে দলের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন ও উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরছেন। দলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আজও প্রচার রয়েছে জেলায় জেলায় ৷ এই মূহূর্তে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়িতে ৷ এরপর তিনি পৌঁছবেন ঝাড়গ্রামে ৷ সেখান থেকে তিনি চলে যাবেন বাঁকুড়ায় ৷ এখন কেশিয়াড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী রামজীবন মাণ্ডির হয়ে জনসভা করছেন তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী। কেশিয়াড়ির রাবণ দহন মাঠ থেকে মমতার বক্তব্য সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
