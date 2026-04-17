WATCH LIVE: শীতলকুচির ঘটনা মনে করিয়ে ভোটারদের সতর্ক মমতার, দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 17, 2026 at 1:09 PM IST|
Updated : April 17, 2026 at 1:48 PM IST
বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রচারে গতি বাড়াচ্ছে তৃণমূল। আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় প্রচার কর্মসূচি রয়েছে । কোচবিহার ও দমদমে জনসভা করার পাশাপাশি, দুর্গাপুর শহরে একটি বড় রোড-শো করার কথা রয়েছে তাঁর। ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই প্রচারে ঝাঁঝ বাড়াচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যয় ৷ উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী ৷ এখন কোচবিহার রাসমেলা মাঠে জনসভা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই কর্মসূচিগুলিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ তুঙ্গে । কোচবিহার উত্তর এবং কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী পার্থপ্রতিম রায় ও অভিজিৎ দে ভৌমিকের সমর্থনে তৃণমূল সুপ্রিমো প্রচারে এসেছেন ৷ কোচবিহার থেকে মমতার জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
