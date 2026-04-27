WATCH LIVE: কলকাতায় মমতার পদযাত্রা, দেখুন সরাসরি... - MAMATA BANERJEE ADDRESSES RALLY

যাদবপুরে মমতার পদযাত্রা (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 27, 2026 at 4:01 PM IST

প্রচারের শেষলগ্নে কলকাতায় পদযাত্রায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ 29 এপ্রিল। আজ দ্বিতীয় দফার প্রচারের শেষ দিন। আর এই শেষবেলার প্রচারে কোনও রকম খামতি রাখতে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেস ৷ প্রচারের অন্তিমলগ্নে দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাখির চোখ এখন দক্ষিণ কলকাতা ৷ আজ, প্রচার শেষ হওয়ার আগে দক্ষিণ কলকাতাতেই পুরোপুরি মনোনিবেশ করছেন তিনি। আজ শহরে পরপর তিনটি মহামিছিল করবেন মমতা। জানা গিয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আজকের এই তিনটি প্রচার কর্মসূচিই হবে পদযাত্রা। তাঁর প্রথম পদযাত্রা যাদবপুর এলাকার সুকান্ত সেতু হয়ে ঢাকুরিয়া ব্রিজের কাছে ৷ দ্বিতীয় মিছিলটি গোলপার্ক থেকে গড়িয়াহাট রোড ৷ আর দিনের শেষ পদযাত্রাটি অনুষ্ঠিত হবে হাজরা কলেজ থেকে গোপালনগর মোড় পর্যন্ত ৷ কালীঘাট ও হাজরা সংলগ্ন এই এলাকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের পাড়া ৷ মুখ্যমন্ত্রীর এই ধারাবাহিক পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে আজ দক্ষিণ কলকাতার একাধিক রাস্তায় যানজটের সম্ভাবনা রয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং ভিআইপি নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে ব্যাপক পুলিশি বন্দোবস্ত করা হয়েছে। একাধিক রুটে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে।  

TAGGED:

MAMATA BANERJEE LAST DAY CAMPAIGN
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
বিধানসভা নির্বাচন 2026
AHEAD SECOND PHASE POLL IN BENGAL
MAMATA BANERJEE ADDRESSES RALLY

ETV Bharat Bangla Team

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

AMIT SHAH

WATCH LIVE: চন্দননগরে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে রোড-শো করছেন অমিত শাহ, দেখুন সরাসরি...

April 27, 2026 at 1:44 PM IST
ABHISHEK BANERJEE

WATCH LIVE: আরামবাগের জনসভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, দেখুন সরাসরি...

April 27, 2026 at 12:57 PM IST
PM MODI LIVE

WATCH LIVE: ব্যারাকপুরের জনসভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী, দেখুন সরাসরি...

April 27, 2026 at 12:07 PM IST
AMIT SHAH

WATCH LIVE: বেহালা পশ্চিমে শাহী রোড শো, দেখুন সরাসরি...

April 27, 2026 at 12:00 PM IST

