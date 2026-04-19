লোকসভায় মোদি হেরেছেন, BJP-র পতন শুরু হয়ে গিয়েছে; জনসভায় মমতা - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 19, 2026 at 1:36 PM IST|
Updated : April 19, 2026 at 1:46 PM IST
রবিবার প্রচারময় কর্মসূচি জোড়াফুল শিবিরের ৷ রাজ্যে প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচনের আগে শেষ সপ্তাহান্তে আজ একাধিক জনসভা ও রোড শো রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee)। আজ তৃণমূূল নেত্রীর তিনটি জনসভা ও একটি পদযাত্রা রয়েছে ৷ আজ প্রথমে তাঁর নির্বাচনী প্রচার রয়েছে হুগলির তারকেশ্বরে ৷ তারপর দু'টি জনসভা ও একটি মিছিল রয়েছে পূর্ব বর্ধমানে যথাক্রমে কালনা, মন্তেশ্বর ও বর্ধমান শহরে ৷ এখন তারকেশ্বরে বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী রামেন্দু সিংহ রায়ের সমর্থনে জনসভা করছেন দলের সুপ্রিমো ৷ মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা ঘিরে তৃণমূল (TMC) কর্মী সমর্থকদের মধ্যে উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো। নির্বাচনের আগে শেষ মুহূর্তের প্রচারে গতি আনতেই শীর্ষ নেতৃত্বের এই কর্মসূচি বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷ পূর্ব রামনগরের তারকেশ্বর বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র স্পোর্টস কমপ্লেক্স থেকে মমতার বক্তব্য সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
