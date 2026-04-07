ETV Bharat / Videos

WATCH LIVE: কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করছেন মল্লিকার্জুন খাড়গে, দেখুন সরাসরি - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 7, 2026 at 5:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

অসমের প্রচার শেষ করে কলকাতায় এলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ৷ বিধানভবনে বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ইস্তেহার প্রকাশ করছেন তিনি ৷ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, রাজ্য়সভার প্রাক্তন সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে দলের আরও অনেকেই হাজির আছেন ৷ 2016 এবং 2021 সালে বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে জোট করেছিল কংগ্রেস ৷ এবার তারা একা লড়াই করছে ৷ এবার বহরমপুর কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের টিকিটে লড়ছেন অধীর চৌধুরী ৷ 30 বছর বাদে বিধানসভা নির্বাচনে লড়ছেন অধীর ৷ মালদার মালতিপুর থেকে লড়ছেন মৌসম নূর ৷  ভবানীপুর, নন্দীগ্রাম আর শিলিগুড়ির মতোই মুর্শিদাবাদের বহরমপুরেও নির্বাচন এবারে জমজমাট, লড়াই এবার হাড্ডাহাড্ডি ৷ তাঁর আগে ইস্তেহার প্রকাশ হচ্ছে আজ ৷     

For All Latest Updates

TAGGED:

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Bangla Team

...view details

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.