WATCH LIVE: কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করছেন মল্লিকার্জুন খাড়গে, দেখুন সরাসরি - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 7, 2026 at 5:55 PM IST
অসমের প্রচার শেষ করে কলকাতায় এলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ৷ বিধানভবনে বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ইস্তেহার প্রকাশ করছেন তিনি ৷ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, রাজ্য়সভার প্রাক্তন সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে দলের আরও অনেকেই হাজির আছেন ৷ 2016 এবং 2021 সালে বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে জোট করেছিল কংগ্রেস ৷ এবার তারা একা লড়াই করছে ৷ এবার বহরমপুর কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের টিকিটে লড়ছেন অধীর চৌধুরী ৷ 30 বছর বাদে বিধানসভা নির্বাচনে লড়ছেন অধীর ৷ মালদার মালতিপুর থেকে লড়ছেন মৌসম নূর ৷ ভবানীপুর, নন্দীগ্রাম আর শিলিগুড়ির মতোই মুর্শিদাবাদের বহরমপুরেও নির্বাচন এবারে জমজমাট, লড়াই এবার হাড্ডাহাড্ডি ৷ তাঁর আগে ইস্তেহার প্রকাশ হচ্ছে আজ ৷
