লক্ষ্মীপুজোর আগে মিষ্টির দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি
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Published : October 25, 2026 at 12:44 PM IST
Fire at Sweet Shop: লক্ষ্মীপুজোর আগে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড মিষ্টির দোকানে ৷ আগুনের তীব্রতায় দোকানের ভিতরে থাকা মিষ্টি-সহ একাধিক সামগ্রী পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে । ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের সগড়ভাঙায় ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একটি ইঞ্জিন ।
এসিপি (দুর্গাপুর) সুবীর রায় বলেন, "মিষ্টির দোকানে আগুনের খবর পেয়ে পুলিশ এবং দমকল বিভাগের পক্ষ থেকে অতি দ্রুততার সঙ্গে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয় । কীভাবে আগুন লেগেছে তা দমকল বিভাগ তদন্ত করে দেখছে । কত টাকার ক্ষয়ক্ষতি সে ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ জানা যায়নি ।"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মিষ্টির দোকানটি এলাকায় বেশ জনপ্রিয় । লক্ষ্মীপুজোকে কেন্দ্র করে দোকানে মিষ্টির চাহিদাও ছিল যথেষ্ট । সেই মতো আগাম প্রচুর মিষ্টি তৈরি করে রাখা হয়েছিল । মজুত ছিল আরও উপকরণ । দোকানে রাখা ছিল একাধিক তেলের টিনও । কিন্তু উৎসবের মরশুমে ব্যবসার প্রস্তুতি যখন তুঙ্গে, ঠিক তখনই আচমকা আগুনে সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেল ।
আর এই ঘটনায় কার্যত মাথায় হাত দুর্গাপুরের সগড়ভাঙার মিষ্টি ব্যবসায়ীর । দোকানের মালিক তপন সাউ বলেন, "কারও কোনও ক্ষতি হয়নি, তবে বহু জিনিসপত্র পুড়ে গিয়েছে । লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে । অনেক মিষ্টির অর্ডার ছিল । এখন সেই অর্ডার কীভাবে পূরণ করব, তা ভেবেই পাচ্ছি না । তবে শর্ট সার্কিটে জেরেই অগ্নিকাণ্ড বলে আমার মনে হচ্ছে ।"
Fire at Sweet Shop: লক্ষ্মীপুজোর আগে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড মিষ্টির দোকানে ৷ আগুনের তীব্রতায় দোকানের ভিতরে থাকা মিষ্টি-সহ একাধিক সামগ্রী পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে । ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের সগড়ভাঙায় ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একটি ইঞ্জিন ।
এসিপি (দুর্গাপুর) সুবীর রায় বলেন, "মিষ্টির দোকানে আগুনের খবর পেয়ে পুলিশ এবং দমকল বিভাগের পক্ষ থেকে অতি দ্রুততার সঙ্গে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয় । কীভাবে আগুন লেগেছে তা দমকল বিভাগ তদন্ত করে দেখছে । কত টাকার ক্ষয়ক্ষতি সে ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ জানা যায়নি ।"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মিষ্টির দোকানটি এলাকায় বেশ জনপ্রিয় । লক্ষ্মীপুজোকে কেন্দ্র করে দোকানে মিষ্টির চাহিদাও ছিল যথেষ্ট । সেই মতো আগাম প্রচুর মিষ্টি তৈরি করে রাখা হয়েছিল । মজুত ছিল আরও উপকরণ । দোকানে রাখা ছিল একাধিক তেলের টিনও । কিন্তু উৎসবের মরশুমে ব্যবসার প্রস্তুতি যখন তুঙ্গে, ঠিক তখনই আচমকা আগুনে সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেল ।
আর এই ঘটনায় কার্যত মাথায় হাত দুর্গাপুরের সগড়ভাঙার মিষ্টি ব্যবসায়ীর । দোকানের মালিক তপন সাউ বলেন, "কারও কোনও ক্ষতি হয়নি, তবে বহু জিনিসপত্র পুড়ে গিয়েছে । লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে । অনেক মিষ্টির অর্ডার ছিল । এখন সেই অর্ডার কীভাবে পূরণ করব, তা ভেবেই পাচ্ছি না । তবে শর্ট সার্কিটে জেরেই অগ্নিকাণ্ড বলে আমার মনে হচ্ছে ।"