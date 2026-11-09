ETV Bharat / Videos

দীপাবলির রাতে বোলপুরের নেতাজি বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
দীপাবলির রাতে বোলপুরের নেতাজি বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 9, 2026 at 4:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Major fire in Market: দীপাবলির রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ৷ ঘটনাস্থল বীরভূমের বোলপুরের জাম্বুনি ৷ ওই এলাকায় অবস্থিত নেতাজি বাজারে রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে ৷ বাজারের ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দারাই পুলিশ ও দমকলকে খবর দেন ৷ খবর পেয়েই দমকলের দু’টি ইঞ্জিন আসে ৷ তার পর দমকলের কর্মীরা কয়েক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ পুলিশ ও স্থানীয়দের সূত্রে জানা গিয়েছে, আগুন লেগে পরপর সাতটি দোকান ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে । যে সাতটি দোকানে আগুন লাগে, তার মধ্যে তিনটি মুদিখানার দোকান রয়েছে ৷ এছাড়া একটি কম্পিউটারের দোকান ও দু’টি সব্জির দোকানেও আগুন লাগে ৷ এছাড়াও আরও একটি দোকানে আগুন লাগে ৷ লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ।

 ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে । তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, বাজারের পিছনেই সমাজবিরোধীদের আড্ডা আছে ৷ সেখান থেকে আগুন লাগানো হতে পারে ৷ এছাড়া দীপাবলির রাতে বাজির আগুন থেকেও এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে মনে করছে স্থানীয়দের অনেকে ৷ 

বোলপুরের এসডিপিও অর্পিত আর পারেখের নেতৃত্বে পুলিশ সোমবার সকালে ঘটনাস্থলে যায় । আগুন লাগার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখতে ডাকা হয় ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের ৷ পুলিশের সঙ্গে ঘটনাস্থলে যায় স্থানীয় বিজেপির নেতারাও ৷ এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ‘‘উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আগুন লাগানো হয়েছে, নাকি অন্য কারণে এই অগ্নিকাণ্ড হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷’’

Major fire in Market: দীপাবলির রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ৷ ঘটনাস্থল বীরভূমের বোলপুরের জাম্বুনি ৷ ওই এলাকায় অবস্থিত নেতাজি বাজারে রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে ৷ বাজারের ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দারাই পুলিশ ও দমকলকে খবর দেন ৷ খবর পেয়েই দমকলের দু’টি ইঞ্জিন আসে ৷ তার পর দমকলের কর্মীরা কয়েক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ পুলিশ ও স্থানীয়দের সূত্রে জানা গিয়েছে, আগুন লেগে পরপর সাতটি দোকান ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে । যে সাতটি দোকানে আগুন লাগে, তার মধ্যে তিনটি মুদিখানার দোকান রয়েছে ৷ এছাড়া একটি কম্পিউটারের দোকান ও দু’টি সব্জির দোকানেও আগুন লাগে ৷ এছাড়াও আরও একটি দোকানে আগুন লাগে ৷ লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ।

 ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে । তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, বাজারের পিছনেই সমাজবিরোধীদের আড্ডা আছে ৷ সেখান থেকে আগুন লাগানো হতে পারে ৷ এছাড়া দীপাবলির রাতে বাজির আগুন থেকেও এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে মনে করছে স্থানীয়দের অনেকে ৷ 

বোলপুরের এসডিপিও অর্পিত আর পারেখের নেতৃত্বে পুলিশ সোমবার সকালে ঘটনাস্থলে যায় । আগুন লাগার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখতে ডাকা হয় ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের ৷ পুলিশের সঙ্গে ঘটনাস্থলে যায় স্থানীয় বিজেপির নেতারাও ৷ এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ‘‘উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আগুন লাগানো হয়েছে, নাকি অন্য কারণে এই অগ্নিকাণ্ড হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷’’

For All Latest Updates

TAGGED:

MAJOR FIRE IN MARKET
বোলপুরের নেতাজি বাজার
বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড
দীপাবলি
DIWALI

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

Priyanka Sarkar

আমহার্স্ট স্ট্রিটে কালীপুজোর উদ্বোধনে প্রিয়াঙ্কা, সাবধানে দীপাবলি পালনের অনুরোধ অভিনেত্রীর

November 8, 2026 at 5:55 PM IST
DAKHINESWAR KALI TEMPLE IN DURGAPUR

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের আদলে কালী মন্দির, দুর্গাপুরে প্রতিষ্ঠিত হল চক্রবর্তী পরিবারের উদ্যোগে

November 7, 2026 at 8:56 PM IST
HORRIBLE FIRE IN DURGAPUR

গ্যাস সিলিন্ডার লিক থেকে ভয়াবহ আগুন, দুর্গাপুরে পুড়ে ছাই দুটি ঘর

November 6, 2026 at 9:31 PM IST
Wild Elephants Strayed into Locality

লোকালয়ে দুই বুনো হাতি, চুড়কি গ্রামে সতর্ক বন দফতর

November 4, 2026 at 5:02 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.