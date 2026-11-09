দীপাবলির রাতে বোলপুরের নেতাজি বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

দীপাবলির রাতে বোলপুরের নেতাজি বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড
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Published : November 9, 2026 at 4:00 PM IST
Major fire in Market: দীপাবলির রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ৷ ঘটনাস্থল বীরভূমের বোলপুরের জাম্বুনি ৷ ওই এলাকায় অবস্থিত নেতাজি বাজারে রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে ৷ বাজারের ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দারাই পুলিশ ও দমকলকে খবর দেন ৷ খবর পেয়েই দমকলের দু’টি ইঞ্জিন আসে ৷ তার পর দমকলের কর্মীরা কয়েক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ পুলিশ ও স্থানীয়দের সূত্রে জানা গিয়েছে, আগুন লেগে পরপর সাতটি দোকান ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে । যে সাতটি দোকানে আগুন লাগে, তার মধ্যে তিনটি মুদিখানার দোকান রয়েছে ৷ এছাড়া একটি কম্পিউটারের দোকান ও দু’টি সব্জির দোকানেও আগুন লাগে ৷ এছাড়াও আরও একটি দোকানে আগুন লাগে ৷ লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ।
ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে । তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, বাজারের পিছনেই সমাজবিরোধীদের আড্ডা আছে ৷ সেখান থেকে আগুন লাগানো হতে পারে ৷ এছাড়া দীপাবলির রাতে বাজির আগুন থেকেও এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে মনে করছে স্থানীয়দের অনেকে ৷
বোলপুরের এসডিপিও অর্পিত আর পারেখের নেতৃত্বে পুলিশ সোমবার সকালে ঘটনাস্থলে যায় । আগুন লাগার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখতে ডাকা হয় ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের ৷ পুলিশের সঙ্গে ঘটনাস্থলে যায় স্থানীয় বিজেপির নেতারাও ৷ এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ‘‘উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আগুন লাগানো হয়েছে, নাকি অন্য কারণে এই অগ্নিকাণ্ড হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷’’
Major fire in Market: দীপাবলির রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ৷ ঘটনাস্থল বীরভূমের বোলপুরের জাম্বুনি ৷ ওই এলাকায় অবস্থিত নেতাজি বাজারে রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে ৷ বাজারের ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দারাই পুলিশ ও দমকলকে খবর দেন ৷ খবর পেয়েই দমকলের দু’টি ইঞ্জিন আসে ৷ তার পর দমকলের কর্মীরা কয়েক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ পুলিশ ও স্থানীয়দের সূত্রে জানা গিয়েছে, আগুন লেগে পরপর সাতটি দোকান ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে । যে সাতটি দোকানে আগুন লাগে, তার মধ্যে তিনটি মুদিখানার দোকান রয়েছে ৷ এছাড়া একটি কম্পিউটারের দোকান ও দু’টি সব্জির দোকানেও আগুন লাগে ৷ এছাড়াও আরও একটি দোকানে আগুন লাগে ৷ লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ।
ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে । তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, বাজারের পিছনেই সমাজবিরোধীদের আড্ডা আছে ৷ সেখান থেকে আগুন লাগানো হতে পারে ৷ এছাড়া দীপাবলির রাতে বাজির আগুন থেকেও এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে মনে করছে স্থানীয়দের অনেকে ৷
বোলপুরের এসডিপিও অর্পিত আর পারেখের নেতৃত্বে পুলিশ সোমবার সকালে ঘটনাস্থলে যায় । আগুন লাগার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখতে ডাকা হয় ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের ৷ পুলিশের সঙ্গে ঘটনাস্থলে যায় স্থানীয় বিজেপির নেতারাও ৷ এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ‘‘উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আগুন লাগানো হয়েছে, নাকি অন্য কারণে এই অগ্নিকাণ্ড হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷’’