বাঙালির আবেগ ম্যাডক্স স্কোয়ার, সপ্তমীর সন্ধ্যায় মাতোয়ারা আট থেকে আশি

বাঙালির আবেগ ম্যাডক্স স্কোয়ার, সপ্তমীর সন্ধ্যায় মাতোয়ারা আট থেকে আশি
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Published : October 17, 2026 at 8:40 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 8:50 PM IST
বালিগঞ্জ দুর্গাপুজো সমিতির কথা বললেই যে নামটি সবার আগে মনে আসে, তা হল ম্যাডক্স স্কোয়ার। এই পুজোর নাম শোনেননি, এমন বাঙালি খুঁজে পাওয়া কার্যত বিরল। প্রতি বছর শহর কলকাতা থেকে শহরতলি, এমনকী মফস্বল থেকেও অগণিত মানুষ ভিড় জমান ম্যাডক্স স্কোয়ারে। কারও পুজো শুরু হয় এখান থেকেই । কারও আবার পুজো পরিক্রমার শেষ ঠিকানা এই চত্বর। কেউ কেউ তো পুজোর প্রায় প্রতিটি দিনই কাটিয়ে দেন এখানে। কারণ, ম্যাডক্স স্কোয়ার মানে শুধু প্রতিমা দর্শন নয়, বরং নির্ভেজাল আড্ডা, চেনা-অচেনার মেলবন্ধন আর উৎসবের এক অন্যরকম আমেজ। দিনভর চলে আড্ডা, গল্প আর হাসি-ঠাট্টা। সন্ধ্যা নামতেই ঢাকের তালে পা মেলান নানা বয়সের তরুণ-তরুণীরা।
সেই চেনা উচ্ছ্বাস, বন্ধুত্ব আর উৎসবের মুহূর্তগুলি ক্যামেরাবন্দি করতে প্রতি বছরের মতো এবারও ম্যাডক্স স্কোয়ারে হাজির ইটিভি ভারত। এবার 91তম বর্ষে পদার্পণ করেছে ম্যাডক্স স্কোয়ারের দুর্গোৎসব। পুজোর ঐতিহ্য, বনেদিয়ানা এবং বাঙালিয়ানার কথা তুলে ধরলেন আয়োজক কমিটির অন্যতম সদস্য রণজিৎ চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, “আমাদের কাছে পুজো মুখ্য, বাকিটা গৌণ। বনেদিয়ানা আর বাঙালিয়ানার শেষ কথা এই ম্যাডক্স স্কোয়ার। রাজবাড়ির আদলে তৈরি হয়েছে মণ্ডপ। আমরা এই পাড়ার সকলে একে অপরের পরিপূরক হয়ে এই পুজো করে থাকি। সকলের কাজ ভাগ করা থাকে।”
ম্যাডক্স স্কোয়ার বিশেষত্ব যে শুধু পুজোর আয়োজনেই সীমাবদ্ধ নয়, তা বোঝাতে গিয়ে রণজিৎ চক্রবর্তী আরও বলেন, “আমাদের সিংহদুয়ার সবসময় খোলা। অবারিত দুয়ার। বিশ্রামাগার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।” সপ্তমীর সন্ধ্যাতেও সেই চেনা ছবি ধরা পড়ল ম্যাডক্স স্কোয়ারে। ঢাকের আওয়াজে মেতে উঠলেন একদল তরুণ-তরুণী। কেউ প্রথমবার এসেছেন এই পুজোয় । কেউ আবার প্রতি বছরই আসেন। আবার কারও কাছে ম্যাডক্স স্কোয়ারের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ছোটবেলার অসংখ্য স্মৃতি। কারও কাছে এই চত্বর আবেগের, কারও কাছে প্রথম ভালো লাগার, আবার কারও কাছে আনন্দের সেরা ঠিকানা।
আসলে ম্যাডক্স স্কোয়ারের পুজো শুধু চার দিনের উৎসব নয়, বরং বহু মানুষের স্মৃতি, বন্ধুত্ব আর ভালো লাগার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এক অনুভূতি। তাই প্রতি বছর পুজো এলে সেই অমোঘ টানে এখানে ফিরে আসেন মানুষ। প্রতিমা দর্শনের পাশাপাশি আড্ডা, ঢাকের তালে নাচ আর চেনা মুখের সঙ্গে দেখা হওয়ার আনন্দে ম্যাডক্স স্কোয়ার হয়ে ওঠে বাঙালির পুজোর এক নিজস্ব ঠিকানা।
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( তথ্যসূত্র: নবনীতা দত্তগুপ্ত, পাঁপড়ি চট্টোপাধ্যায় এবং সঞ্জীব গুহ)
বালিগঞ্জ দুর্গাপুজো সমিতির কথা বললেই যে নামটি সবার আগে মনে আসে, তা হল ম্যাডক্স স্কোয়ার। এই পুজোর নাম শোনেননি, এমন বাঙালি খুঁজে পাওয়া কার্যত বিরল। প্রতি বছর শহর কলকাতা থেকে শহরতলি, এমনকী মফস্বল থেকেও অগণিত মানুষ ভিড় জমান ম্যাডক্স স্কোয়ারে। কারও পুজো শুরু হয় এখান থেকেই । কারও আবার পুজো পরিক্রমার শেষ ঠিকানা এই চত্বর। কেউ কেউ তো পুজোর প্রায় প্রতিটি দিনই কাটিয়ে দেন এখানে। কারণ, ম্যাডক্স স্কোয়ার মানে শুধু প্রতিমা দর্শন নয়, বরং নির্ভেজাল আড্ডা, চেনা-অচেনার মেলবন্ধন আর উৎসবের এক অন্যরকম আমেজ। দিনভর চলে আড্ডা, গল্প আর হাসি-ঠাট্টা। সন্ধ্যা নামতেই ঢাকের তালে পা মেলান নানা বয়সের তরুণ-তরুণীরা।
সেই চেনা উচ্ছ্বাস, বন্ধুত্ব আর উৎসবের মুহূর্তগুলি ক্যামেরাবন্দি করতে প্রতি বছরের মতো এবারও ম্যাডক্স স্কোয়ারে হাজির ইটিভি ভারত। এবার 91তম বর্ষে পদার্পণ করেছে ম্যাডক্স স্কোয়ারের দুর্গোৎসব। পুজোর ঐতিহ্য, বনেদিয়ানা এবং বাঙালিয়ানার কথা তুলে ধরলেন আয়োজক কমিটির অন্যতম সদস্য রণজিৎ চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, “আমাদের কাছে পুজো মুখ্য, বাকিটা গৌণ। বনেদিয়ানা আর বাঙালিয়ানার শেষ কথা এই ম্যাডক্স স্কোয়ার। রাজবাড়ির আদলে তৈরি হয়েছে মণ্ডপ। আমরা এই পাড়ার সকলে একে অপরের পরিপূরক হয়ে এই পুজো করে থাকি। সকলের কাজ ভাগ করা থাকে।”
ম্যাডক্স স্কোয়ার বিশেষত্ব যে শুধু পুজোর আয়োজনেই সীমাবদ্ধ নয়, তা বোঝাতে গিয়ে রণজিৎ চক্রবর্তী আরও বলেন, “আমাদের সিংহদুয়ার সবসময় খোলা। অবারিত দুয়ার। বিশ্রামাগার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।” সপ্তমীর সন্ধ্যাতেও সেই চেনা ছবি ধরা পড়ল ম্যাডক্স স্কোয়ারে। ঢাকের আওয়াজে মেতে উঠলেন একদল তরুণ-তরুণী। কেউ প্রথমবার এসেছেন এই পুজোয় । কেউ আবার প্রতি বছরই আসেন। আবার কারও কাছে ম্যাডক্স স্কোয়ারের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ছোটবেলার অসংখ্য স্মৃতি। কারও কাছে এই চত্বর আবেগের, কারও কাছে প্রথম ভালো লাগার, আবার কারও কাছে আনন্দের সেরা ঠিকানা।
আসলে ম্যাডক্স স্কোয়ারের পুজো শুধু চার দিনের উৎসব নয়, বরং বহু মানুষের স্মৃতি, বন্ধুত্ব আর ভালো লাগার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এক অনুভূতি। তাই প্রতি বছর পুজো এলে সেই অমোঘ টানে এখানে ফিরে আসেন মানুষ। প্রতিমা দর্শনের পাশাপাশি আড্ডা, ঢাকের তালে নাচ আর চেনা মুখের সঙ্গে দেখা হওয়ার আনন্দে ম্যাডক্স স্কোয়ার হয়ে ওঠে বাঙালির পুজোর এক নিজস্ব ঠিকানা।
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( তথ্যসূত্র: নবনীতা দত্তগুপ্ত, পাঁপড়ি চট্টোপাধ্যায় এবং সঞ্জীব গুহ)