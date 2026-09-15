চাঁদের পাশে জ্বলজ্বল শুক্র, বিরল মহাজাগতিক দৃশ্যের সাক্ষী ডুয়ার্স
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Published : September 15, 2026 at 10:50 AM IST
মালবাজার-সহ ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ আকাশে সোমবার সন্ধ্যায় দেখা গেল এক মনোমুগ্ধকর মহাজাগতিক দৃশ্য। আকাশের বুকে সরু বাঁকা চাঁদের ঠিক উপরে উজ্জ্বল এক আলোকবিন্দু...দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন বাঁকা চাঁদের গায়ে কোনও উজ্জ্বল মণি জ্বলজ্বল করছে। এই বিরল দৃশ্য দেখতে সন্ধ্যার আকাশের দিকে চোখ রাখেন অসংখ্য মানুষ। মোবাইলের পর্দায় ছবি ধরে রাখতে রাখতে মালবাজারের তরুণ অনিল শাহ বলেন, "একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা এমন ছবি কোনদিনও দেখিনি আকাশে।"
শুধু মালবাজার বা ডুয়ার্স নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও সাধারণ মানুষ খালি চোখে এই দৃশ্য উপভোগ করেছেন। তবে চাঁদের পাশে জ্বলজ্বল করা সেই আলোকবিন্দু কোনও নক্ষত্র নয়। সেটি আমাদের সৌরমণ্ডলের অন্যতম গ্রহ শুক্র। সূর্যের আলো প্রতিফলিত করার কারণে শুক্র গ্রহকে পৃথিবী থেকে অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখায়। আকাশে চাঁদের কাছাকাছি শুক্রের এমন অবস্থানই তৈরি করেছিল এই অসাধারণ দৃশ্যের আবহ।
জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, চাঁদ ও শুক্রের এমন কাছাকাছি অবস্থানকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় চন্দ্র-শুক্র সংযোগ (Moon-Venus Conjunction) বলা হয়। বিরল এই মহাজাগতিক মুহূর্ত প্রকৃতিপ্রেমী ও আকাশপ্রেমীদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ তৈরি করে। তবে এই ঘটনা যে একেবারেই বিরল নয় সেকথাও কিন্তু জানিয়ে দিচ্ছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা।
অ্যাসট্রোফিজিক্সের গবেষক সাগর দে'র কথায়, "এমন ঘটনা প্রতি মাসেই একবার করে ঘটে থাকে নিয়ম অনুযায়ী। কিন্তু চাঁদের অবস্থান এবং আলোর বিচ্ছুরণ, আকাশের মেঘের অবস্থান, দৃশ্যমান্যতা এই সবকিছু মিলিয়ে সব সময় এই ঘটনা আমাদের চোখে পড়ে না। খালি চোখে দেখলে মনে হচ্ছে চাঁদের উপর শুক্র ধাক্কা দিচ্ছে। কিন্তু আসলে চাঁদ এবং শুক্রের দূরত্ব এখানে ক'য়েক কোটি কিলোমিটার। একই সরলরেখায় অবস্থানের জন্যই এই মহাজাগতিক দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি, তবে এর সঙ্গে কোনও কুসংস্কার বা ভাগ্যচক্রের যোগ নেই।"
তবে কারণ যাই হোক না কেন ডুয়ার্সের নির্মল আকাশে চাঁদের পাশে শুক্রের এই উজ্জ্বল উপস্থিতি যেন সন্ধ্যার আকাশকে ক'য়েক মুহূর্তের জন্য আরও সুন্দর করে তুলেছিল যা ক্যামেরাবন্দি করতে খালি মাঠে বা ছাদের উপর সাধারণ মানুষের ভিড় ক্রমশ বাড়তে থাকে ।
মালবাজার-সহ ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ আকাশে সোমবার সন্ধ্যায় দেখা গেল এক মনোমুগ্ধকর মহাজাগতিক দৃশ্য। আকাশের বুকে সরু বাঁকা চাঁদের ঠিক উপরে উজ্জ্বল এক আলোকবিন্দু...দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন বাঁকা চাঁদের গায়ে কোনও উজ্জ্বল মণি জ্বলজ্বল করছে। এই বিরল দৃশ্য দেখতে সন্ধ্যার আকাশের দিকে চোখ রাখেন অসংখ্য মানুষ। মোবাইলের পর্দায় ছবি ধরে রাখতে রাখতে মালবাজারের তরুণ অনিল শাহ বলেন, "একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা এমন ছবি কোনদিনও দেখিনি আকাশে।"
শুধু মালবাজার বা ডুয়ার্স নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও সাধারণ মানুষ খালি চোখে এই দৃশ্য উপভোগ করেছেন। তবে চাঁদের পাশে জ্বলজ্বল করা সেই আলোকবিন্দু কোনও নক্ষত্র নয়। সেটি আমাদের সৌরমণ্ডলের অন্যতম গ্রহ শুক্র। সূর্যের আলো প্রতিফলিত করার কারণে শুক্র গ্রহকে পৃথিবী থেকে অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখায়। আকাশে চাঁদের কাছাকাছি শুক্রের এমন অবস্থানই তৈরি করেছিল এই অসাধারণ দৃশ্যের আবহ।
জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, চাঁদ ও শুক্রের এমন কাছাকাছি অবস্থানকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় চন্দ্র-শুক্র সংযোগ (Moon-Venus Conjunction) বলা হয়। বিরল এই মহাজাগতিক মুহূর্ত প্রকৃতিপ্রেমী ও আকাশপ্রেমীদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ তৈরি করে। তবে এই ঘটনা যে একেবারেই বিরল নয় সেকথাও কিন্তু জানিয়ে দিচ্ছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা।
অ্যাসট্রোফিজিক্সের গবেষক সাগর দে'র কথায়, "এমন ঘটনা প্রতি মাসেই একবার করে ঘটে থাকে নিয়ম অনুযায়ী। কিন্তু চাঁদের অবস্থান এবং আলোর বিচ্ছুরণ, আকাশের মেঘের অবস্থান, দৃশ্যমান্যতা এই সবকিছু মিলিয়ে সব সময় এই ঘটনা আমাদের চোখে পড়ে না। খালি চোখে দেখলে মনে হচ্ছে চাঁদের উপর শুক্র ধাক্কা দিচ্ছে। কিন্তু আসলে চাঁদ এবং শুক্রের দূরত্ব এখানে ক'য়েক কোটি কিলোমিটার। একই সরলরেখায় অবস্থানের জন্যই এই মহাজাগতিক দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি, তবে এর সঙ্গে কোনও কুসংস্কার বা ভাগ্যচক্রের যোগ নেই।"
তবে কারণ যাই হোক না কেন ডুয়ার্সের নির্মল আকাশে চাঁদের পাশে শুক্রের এই উজ্জ্বল উপস্থিতি যেন সন্ধ্যার আকাশকে ক'য়েক মুহূর্তের জন্য আরও সুন্দর করে তুলেছিল যা ক্যামেরাবন্দি করতে খালি মাঠে বা ছাদের উপর সাধারণ মানুষের ভিড় ক্রমশ বাড়তে থাকে ।