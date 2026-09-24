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মাঠে ধুলোবালির ঘূর্ণি, ঝাড়গ্রামে আচমকা মিনি টর্নেডো !

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মাঠে ধুলোবালির ঘূর্ণি, ঝাড়গ্রামে আচমকা মিনি টর্নেডো ! (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 24, 2026 at 6:49 PM IST

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মাঠের মধ্যে হঠাৎই ধুলোবালি পাক খেতে খেতে উপরের দিকে উঠে তৈরি হল ঘূর্ণির মতো আকৃতি । অনেকটা 'মিনি টর্নেডো'র মতো দেখতে, দাবি স্থানীয়দের একাংশের  । অস্বাভাবিক এক প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা গেল ঝাড়গ্রাম জেলার গুপ্তমনি মন্দির লাগোয়া সাঁকরাইল ব্লকের চুনপাড়া এলাকায় ৷ ঘটনাটি চোখে পড়তেই আশপাশের বাসিন্দাদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয় । তারা ভিড় জমায় সেখানে ৷  

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, কয়েক মুহূর্তের জন্য মাঠের মধ্যে ধুলোবালি ও বাতাসের তীব্র ঘূর্ণন দেখা যায় । দূর থেকে দেখতে অনেকটা ছোট আকারের টর্নেডোর মতো মনে হচ্ছিল । তবে ঘূর্ণিটির স্থায়িত্ব খুব বেশি ছিল না এবং এর গতিপথ জনবসতির দিকে না যাওয়ায় বড়সড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয় । আশেপাশে থাকা গাছের ডাল ভেঙে কয়েক কিমি দূরে পড়ে থাকতে দেখতে পান বাসিন্দারা ।

স্থানীয় বাসিন্দা গন্ধেশ্বর মাহাত বলেন, "আচমকা বাতাসের সঙ্গে মাঠের ধুলোবালি উপরে উঠে পাক খেতে শুরু করায় প্রথমে অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন । তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘূর্ণিটি অন্যদিকে সরে যায় এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে । এই ঘটনায় এলাকায় তেমন কোনও বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি ।" 

মাঠের মধ্যে হঠাৎই ধুলোবালি পাক খেতে খেতে উপরের দিকে উঠে তৈরি হল ঘূর্ণির মতো আকৃতি । অনেকটা 'মিনি টর্নেডো'র মতো দেখতে, দাবি স্থানীয়দের একাংশের  । অস্বাভাবিক এক প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা গেল ঝাড়গ্রাম জেলার গুপ্তমনি মন্দির লাগোয়া সাঁকরাইল ব্লকের চুনপাড়া এলাকায় ৷ ঘটনাটি চোখে পড়তেই আশপাশের বাসিন্দাদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয় । তারা ভিড় জমায় সেখানে ৷  

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, কয়েক মুহূর্তের জন্য মাঠের মধ্যে ধুলোবালি ও বাতাসের তীব্র ঘূর্ণন দেখা যায় । দূর থেকে দেখতে অনেকটা ছোট আকারের টর্নেডোর মতো মনে হচ্ছিল । তবে ঘূর্ণিটির স্থায়িত্ব খুব বেশি ছিল না এবং এর গতিপথ জনবসতির দিকে না যাওয়ায় বড়সড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয় । আশেপাশে থাকা গাছের ডাল ভেঙে কয়েক কিমি দূরে পড়ে থাকতে দেখতে পান বাসিন্দারা ।

স্থানীয় বাসিন্দা গন্ধেশ্বর মাহাত বলেন, "আচমকা বাতাসের সঙ্গে মাঠের ধুলোবালি উপরে উঠে পাক খেতে শুরু করায় প্রথমে অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন । তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘূর্ণিটি অন্যদিকে সরে যায় এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে । এই ঘটনায় এলাকায় তেমন কোনও বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি ।" 

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