কুয়াশা ঘেরা দুর্গাপুর, ঠান্ডায় জবুথবু চায়ের দোকানের ভিড় - MASSIVE FOG IN DURGAPUR
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 22, 2025 at 9:52 AM IST
সপ্তাহের শুরুতেই ঘন কুয়াশার চাদরে মুখ ঢাকল শিল্প শহর দুর্গাপুর । ভোরবেলা থেকেই ঘন কুয়াশা চারিদিকে । লোকজনহীন রাস্তাঘাটে যেন অলিখিত কারফিউ । শৈত্যপ্রবাহকে উপভোগ করতে কেউ কেউ বেরিয়েছেন রাস্তায় আবার অনেকে জরুরি কাজে বাইরে বেরোতে হয়েছে বলে নিজেদের কষ্টের কথা জানালেন । সকাল হতেই ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশেই পড়ুয়াদের যেতে হয়েছে স্কুলে । কলকারখানায় কাজে যোগ দিতে মর্নিং শিফটে যেতে হচ্ছে শ্রমিকদের । বিভিন্ন বাজারে মাছ-সবজি বিক্রেতারাও এই কুয়াশা ঢাকা কনকনে শীতেও নিজেদের কাজে বেরোতেই হয়েছে ।
স্থানীয় বাসিন্দা সমীর কুমার বসু বলেন,"বহুদিন পর দুর্গাপুরে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকেই শীতের প্রকোপ দেখা গেল । আমাদের মত বয়স্ক মানুষদের যেমন কষ্ট হচ্ছে অনেকেই আবার শীতকে উপভোগ করছেন । বাচ্চাদের খুব কষ্ট হচ্ছে সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে এত ঠান্ডার মধ্যে স্কুলে যেতে হচ্ছে । তবে যাই হোক না কেন রুটিরুজির টানে মানুষকে তো বেরোতেই হবে ।"
কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে চায়ের দোকানে লম্বা লাইন । ঠান্ডার হাত থেকে রেহাই পেতে অনেকেই আবার শুকনো কাঠপাতা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে শরীর সেঁকে নিচ্ছেন এমন ছবিও দেখা গিয়েছে শহরের কোনায় কোনায় । সব মিলিয়ে বহুদিন পর দুর্গাপুরে শীতের এমন ছবি দেখা গেল এমনটাই দাবি শহরবাসীর । কেউ কেউ বলছেন বছরের 10 মাস গরমে কাটাতে হয় তাই এই শীতকে আমরা উপভোগ করছি । আবার বয়স্ক মানুষদের কাছে এমন ঠান্ডা কষ্টদায়ক হয়ে উঠেছে ।
সপ্তাহের শুরুতেই ঘন কুয়াশার চাদরে মুখ ঢাকল শিল্প শহর দুর্গাপুর । ভোরবেলা থেকেই ঘন কুয়াশা চারিদিকে । লোকজনহীন রাস্তাঘাটে যেন অলিখিত কারফিউ । শৈত্যপ্রবাহকে উপভোগ করতে কেউ কেউ বেরিয়েছেন রাস্তায় আবার অনেকে জরুরি কাজে বাইরে বেরোতে হয়েছে বলে নিজেদের কষ্টের কথা জানালেন । সকাল হতেই ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশেই পড়ুয়াদের যেতে হয়েছে স্কুলে । কলকারখানায় কাজে যোগ দিতে মর্নিং শিফটে যেতে হচ্ছে শ্রমিকদের । বিভিন্ন বাজারে মাছ-সবজি বিক্রেতারাও এই কুয়াশা ঢাকা কনকনে শীতেও নিজেদের কাজে বেরোতেই হয়েছে ।
স্থানীয় বাসিন্দা সমীর কুমার বসু বলেন,"বহুদিন পর দুর্গাপুরে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকেই শীতের প্রকোপ দেখা গেল । আমাদের মত বয়স্ক মানুষদের যেমন কষ্ট হচ্ছে অনেকেই আবার শীতকে উপভোগ করছেন । বাচ্চাদের খুব কষ্ট হচ্ছে সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে এত ঠান্ডার মধ্যে স্কুলে যেতে হচ্ছে । তবে যাই হোক না কেন রুটিরুজির টানে মানুষকে তো বেরোতেই হবে ।"
কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে চায়ের দোকানে লম্বা লাইন । ঠান্ডার হাত থেকে রেহাই পেতে অনেকেই আবার শুকনো কাঠপাতা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে শরীর সেঁকে নিচ্ছেন এমন ছবিও দেখা গিয়েছে শহরের কোনায় কোনায় । সব মিলিয়ে বহুদিন পর দুর্গাপুরে শীতের এমন ছবি দেখা গেল এমনটাই দাবি শহরবাসীর । কেউ কেউ বলছেন বছরের 10 মাস গরমে কাটাতে হয় তাই এই শীতকে আমরা উপভোগ করছি । আবার বয়স্ক মানুষদের কাছে এমন ঠান্ডা কষ্টদায়ক হয়ে উঠেছে ।