ETV Bharat / Videos

কুয়াশা ঘেরা দুর্গাপুর, ঠান্ডায় জবুথবু চায়ের দোকানের ভিড় - MASSIVE FOG IN DURGAPUR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 22, 2025 at 9:52 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

সপ্তাহের শুরুতেই ঘন কুয়াশার চাদরে মুখ ঢাকল শিল্প শহর দুর্গাপুর । ভোরবেলা থেকেই ঘন কুয়াশা চারিদিকে । লোকজনহীন রাস্তাঘাটে যেন অলিখিত কারফিউ । শৈত্যপ্রবাহকে উপভোগ করতে কেউ কেউ বেরিয়েছেন রাস্তায় আবার অনেকে জরুরি কাজে বাইরে বেরোতে হয়েছে বলে নিজেদের কষ্টের কথা জানালেন । সকাল হতেই ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশেই পড়ুয়াদের যেতে হয়েছে স্কুলে । কলকারখানায় কাজে যোগ দিতে মর্নিং শিফটে যেতে হচ্ছে শ্রমিকদের । বিভিন্ন বাজারে মাছ-সবজি বিক্রেতারাও এই কুয়াশা ঢাকা কনকনে শীতেও নিজেদের কাজে বেরোতেই হয়েছে ।

স্থানীয় বাসিন্দা সমীর কুমার বসু বলেন,"বহুদিন পর দুর্গাপুরে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকেই শীতের প্রকোপ দেখা গেল । আমাদের মত বয়স্ক মানুষদের যেমন কষ্ট হচ্ছে অনেকেই আবার শীতকে উপভোগ করছেন । বাচ্চাদের খুব কষ্ট হচ্ছে সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে এত ঠান্ডার মধ্যে স্কুলে যেতে হচ্ছে । তবে যাই হোক না কেন রুটিরুজির টানে মানুষকে তো বেরোতেই হবে ।"

কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে চায়ের দোকানে লম্বা লাইন । ঠান্ডার হাত থেকে রেহাই পেতে অনেকেই আবার শুকনো কাঠপাতা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে শরীর সেঁকে নিচ্ছেন এমন ছবিও দেখা গিয়েছে শহরের কোনায় কোনায় । সব মিলিয়ে বহুদিন পর দুর্গাপুরে শীতের এমন ছবি দেখা গেল এমনটাই দাবি শহরবাসীর । কেউ কেউ বলছেন বছরের 10 মাস গরমে কাটাতে হয় তাই এই শীতকে আমরা উপভোগ করছি । আবার বয়স্ক মানুষদের কাছে এমন ঠান্ডা কষ্টদায়ক হয়ে উঠেছে । 

সপ্তাহের শুরুতেই ঘন কুয়াশার চাদরে মুখ ঢাকল শিল্প শহর দুর্গাপুর । ভোরবেলা থেকেই ঘন কুয়াশা চারিদিকে । লোকজনহীন রাস্তাঘাটে যেন অলিখিত কারফিউ । শৈত্যপ্রবাহকে উপভোগ করতে কেউ কেউ বেরিয়েছেন রাস্তায় আবার অনেকে জরুরি কাজে বাইরে বেরোতে হয়েছে বলে নিজেদের কষ্টের কথা জানালেন । সকাল হতেই ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশেই পড়ুয়াদের যেতে হয়েছে স্কুলে । কলকারখানায় কাজে যোগ দিতে মর্নিং শিফটে যেতে হচ্ছে শ্রমিকদের । বিভিন্ন বাজারে মাছ-সবজি বিক্রেতারাও এই কুয়াশা ঢাকা কনকনে শীতেও নিজেদের কাজে বেরোতেই হয়েছে ।

স্থানীয় বাসিন্দা সমীর কুমার বসু বলেন,"বহুদিন পর দুর্গাপুরে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকেই শীতের প্রকোপ দেখা গেল । আমাদের মত বয়স্ক মানুষদের যেমন কষ্ট হচ্ছে অনেকেই আবার শীতকে উপভোগ করছেন । বাচ্চাদের খুব কষ্ট হচ্ছে সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে এত ঠান্ডার মধ্যে স্কুলে যেতে হচ্ছে । তবে যাই হোক না কেন রুটিরুজির টানে মানুষকে তো বেরোতেই হবে ।"

কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে চায়ের দোকানে লম্বা লাইন । ঠান্ডার হাত থেকে রেহাই পেতে অনেকেই আবার শুকনো কাঠপাতা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে শরীর সেঁকে নিচ্ছেন এমন ছবিও দেখা গিয়েছে শহরের কোনায় কোনায় । সব মিলিয়ে বহুদিন পর দুর্গাপুরে শীতের এমন ছবি দেখা গেল এমনটাই দাবি শহরবাসীর । কেউ কেউ বলছেন বছরের 10 মাস গরমে কাটাতে হয় তাই এই শীতকে আমরা উপভোগ করছি । আবার বয়স্ক মানুষদের কাছে এমন ঠান্ডা কষ্টদায়ক হয়ে উঠেছে । 

For All Latest Updates

TAGGED:

WINTER IN DURGAPUR
দুর্গাপুরে ব্যাপক কুয়াশা
DURGAPUR WEATHER
TEMPERATURE IN DURGAPUR
MASSIVE FOG IN DURGAPUR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Bangla Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

VIRAT KOHLI VISITS TEMPLE

তিনম্যাচে শতরান-অর্ধশতরান, সিরিজের সেরা হয়ে সিমাচলম মন্দিরে বিরাট

December 7, 2025 at 5:36 PM IST
PYTHON IN LOCALITY

অজগর আতঙ্ক ! একটি রান্নাঘর, অন্যটি উদ্ধার ডাম্পিং গ্রাউন্ড থেকে

December 6, 2025 at 9:21 PM IST
SUNDARBAN ROYAL BENGAL TIGER

সাঁতার কাটছে বনের রাজা, অন্যটি বেরোল জঙ্গল থেকে; দেখুন 'রয়্যাল' ভিডিয়ো

November 23, 2025 at 9:08 AM IST
Jalpaiguri Highway Fire in Tankar

জাতীয় সড়কে দাউ দাউ করে জ্বলল ট্যাঙ্কার, দেখুন ভিডিয়ো

November 21, 2025 at 2:35 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.