বাড়িতে বাড়িতে বিক্রি মদ, অনুমতি দিচ্ছে প্রশাসন; অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ মহিলাদের - LOCAL WOMEN PROTEST IN SANTIPUR
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Published : June 5, 2026 at 12:39 PM IST
বাড়িতে বসেই দেদার হচ্ছে মদ বিক্রি। নেশায় আসক্ত হচ্ছেন যুবকরা। মদ খেয়ে বাড়িতে গিয়ে অশান্তিতে জর্জরিত হচ্ছে নেশাই আসক্তরা। এবার ধৈর্যচ্যুত হয়ে অবৈধভাবে মদ বিক্রির প্রতিবাদে তুমুল বিক্ষোভ মহিলাদের। অবৈধ মদ বিক্রি বন্ধ করতে হবে, এই দাবিতে লাগাতার বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন পুরো গ্রামের মানুষ। ঘটনাটি নদিয়ার শান্তিপুর ব্লকের মালি পোতা এলাকার ৷
বৃহস্পতিবার রাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। গ্রামের মহিলাদের দাবি, এই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে চলছে মদ বিক্রির কারবার, পুলিশ প্রশাসনকে জানিও কোনও লাভ হয়নি। পুলিশকে নাকি টাকা দিয়ে কিনে রেখেছে এই অসাধু ব্যবসায়ীরা। সেই কারণে এলাকাতেই মদ বিক্রির সাহস পাচ্ছে এই অসাধু ব্যবসায়ীরা।
বিক্ষোভকারীরা বলেন, "আমরা চাইছি অবিলম্বে এই মদ বিক্রি বন্ধ হোক। পুলিশ যদি না-পারে তাহলে আগামিদিনে এলাকার মহিলারা মদ বিক্রি বন্ধ করবে। অন্যদিকে উত্তেজিত পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শান্তিপুর থানার পুলিশ। পরবর্তীতে পুলিশের আশ্বাসে বন্ধ হয় বিক্ষোভ।
সম্প্রতি রাজ্যে ঘটেছে পালাবদল, সরকার গঠন করেছে বিজেপি। স্কুল, কলেজ, মন্দির, মসজিদের এক কিলোমিটারের মধ্যে মদের কাউন্টার বা অবৈধ মদ বিক্রি বন্ধ করতে বর্তমানে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার। কিন্তু জনবহুল এলাকায় কীভাবে অবৈধভাবে মদ বিক্রি হচ্ছে এই নিয়েই প্রশ্ন একশ্রেণির। এখন দেখার অবৈধ মদ বিক্রি কারবারিদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেয় পুলিশ প্রশাসন।
বাড়িতে বসেই দেদার হচ্ছে মদ বিক্রি। নেশায় আসক্ত হচ্ছেন যুবকরা। মদ খেয়ে বাড়িতে গিয়ে অশান্তিতে জর্জরিত হচ্ছে নেশাই আসক্তরা। এবার ধৈর্যচ্যুত হয়ে অবৈধভাবে মদ বিক্রির প্রতিবাদে তুমুল বিক্ষোভ মহিলাদের। অবৈধ মদ বিক্রি বন্ধ করতে হবে, এই দাবিতে লাগাতার বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন পুরো গ্রামের মানুষ। ঘটনাটি নদিয়ার শান্তিপুর ব্লকের মালি পোতা এলাকার ৷
বৃহস্পতিবার রাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। গ্রামের মহিলাদের দাবি, এই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে চলছে মদ বিক্রির কারবার, পুলিশ প্রশাসনকে জানিও কোনও লাভ হয়নি। পুলিশকে নাকি টাকা দিয়ে কিনে রেখেছে এই অসাধু ব্যবসায়ীরা। সেই কারণে এলাকাতেই মদ বিক্রির সাহস পাচ্ছে এই অসাধু ব্যবসায়ীরা।
বিক্ষোভকারীরা বলেন, "আমরা চাইছি অবিলম্বে এই মদ বিক্রি বন্ধ হোক। পুলিশ যদি না-পারে তাহলে আগামিদিনে এলাকার মহিলারা মদ বিক্রি বন্ধ করবে। অন্যদিকে উত্তেজিত পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শান্তিপুর থানার পুলিশ। পরবর্তীতে পুলিশের আশ্বাসে বন্ধ হয় বিক্ষোভ।
সম্প্রতি রাজ্যে ঘটেছে পালাবদল, সরকার গঠন করেছে বিজেপি। স্কুল, কলেজ, মন্দির, মসজিদের এক কিলোমিটারের মধ্যে মদের কাউন্টার বা অবৈধ মদ বিক্রি বন্ধ করতে বর্তমানে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার। কিন্তু জনবহুল এলাকায় কীভাবে অবৈধভাবে মদ বিক্রি হচ্ছে এই নিয়েই প্রশ্ন একশ্রেণির। এখন দেখার অবৈধ মদ বিক্রি কারবারিদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেয় পুলিশ প্রশাসন।