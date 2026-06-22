WATCH LIVE: বিধানসভায় বাজেট পেশ করছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, দেখুন সরাসরি - WEST BENGAL BUDGET 2026 27
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Published : June 22, 2026 at 12:03 PM IST
রাজ্য বিধানসভায় বাজেট পেশ করছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ৷ এই প্রথম বিজেপি সরকারে বাজেট দেখছে বাংলা। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রায় সমস্ত সদস্য় থেকে শুরু করে শাসক ও বিরোধী দলের বিধায়কদের উপস্থিতিতে শুরু হল বাজেট বক্তৃতা ৷ এর আগে শুক্রবার রাজ্য়পাল আরএন রবির ভাষণের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে বাজেট অধিবেশন ৷ বাজেট পেশ হওয়ার পর এ নিয়ে চর্চা করবেন শাসক ও বিরোধী বিধায়করা ৷ বিরোধীদের মধ্য়ে বিশেষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যয়ের প্রতি আস্থাশীল বিধায়করা জানিয়েছেন এই সরকার সবে ক্ষমতায় এসেছে আর তাই এখনই তাঁরা বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা না করে ইস্যু ভিত্তিক সমালোচনা পথে হাঁটবেন ৷ এমনিতে বিপুল ঋণের বোঝায় ধুঁকছে রাজ্যের অর্থনীতি ৷ বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকেই রাজ্য বাসীর প্রত্যাশা বাড়ছে এই সরকারের প্রতি। আজ যখন রাজ্যের নতুন সরকারের প্রথম বাজেট অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তখন রাজ্যবাসীর মূল প্রশ্ন, ডাবল ইঞ্জিনের এই সরকার রাজ্যের মানুষকে কি উপহার দেবে! কিন্তু সমস্যা হল বাজেট পেশ করার আগেই রাজ্যের ঘাড়ে বিপুল ঋণের বোঝাই নতুন সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।
রাজ্য বিধানসভায় বাজেট পেশ করছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ৷ এই প্রথম বিজেপি সরকারে বাজেট দেখছে বাংলা। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রায় সমস্ত সদস্য় থেকে শুরু করে শাসক ও বিরোধী দলের বিধায়কদের উপস্থিতিতে শুরু হল বাজেট বক্তৃতা ৷ এর আগে শুক্রবার রাজ্য়পাল আরএন রবির ভাষণের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে বাজেট অধিবেশন ৷ বাজেট পেশ হওয়ার পর এ নিয়ে চর্চা করবেন শাসক ও বিরোধী বিধায়করা ৷ বিরোধীদের মধ্য়ে বিশেষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যয়ের প্রতি আস্থাশীল বিধায়করা জানিয়েছেন এই সরকার সবে ক্ষমতায় এসেছে আর তাই এখনই তাঁরা বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা না করে ইস্যু ভিত্তিক সমালোচনা পথে হাঁটবেন ৷ এমনিতে বিপুল ঋণের বোঝায় ধুঁকছে রাজ্যের অর্থনীতি ৷ বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকেই রাজ্য বাসীর প্রত্যাশা বাড়ছে এই সরকারের প্রতি। আজ যখন রাজ্যের নতুন সরকারের প্রথম বাজেট অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তখন রাজ্যবাসীর মূল প্রশ্ন, ডাবল ইঞ্জিনের এই সরকার রাজ্যের মানুষকে কি উপহার দেবে! কিন্তু সমস্যা হল বাজেট পেশ করার আগেই রাজ্যের ঘাড়ে বিপুল ঋণের বোঝাই নতুন সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।