দশমবার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিচ্ছেন নীতীশ কুমার, দেখুন সরাসরি... - NITISH KUMAR TAKING OATH CEREMONY
Published : November 20, 2025 at 11:46 AM IST|
Updated : November 20, 2025 at 12:06 PM IST
বিহারের নতুন সরকারের শপথগ্রহণ ৷ নীতীশ কুমারের শপথগ্রহণ মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও জেপি নাড্ডা ৷ নীতীশ কুমারকেই নেতা নির্বাচিত করেছেন এনডিএ-র নবনির্বাচিত বিধায়করা ৷ বৃহস্পতিবার পটনার গান্ধি ময়দানে শপথ নিচ্ছে নতুন মন্ত্রিসভা ৷ উপমুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিচ্ছেন সম্রাট চৌধুরি ও বিজয় সিনহা ৷ অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু-সহ একাধিক এনডিএ ও বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা উপস্থিত রয়েছেন ৷ মোট 26 জন মন্ত্রী শপথ নিচ্ছেন ৷ ঐতিহাসিক গান্ধি ময়দানে রয়েছে 30000 হাজার চেয়ার ও 10000 হাজার সোফার ব্যবস্থা রয়েছে ৷ শপথবাক্য পাঠ করাচ্ছেন রাজ্যপাল আরিফ আহমেদ ৷ বিহারের নতুন সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
