লাইভ কিচেন দেখার সুযোগ ! রাজকীয় আপ্যায়ন খড়গপুরের 'রাজবাড়ি'তে
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Published : October 7, 2026 at 6:28 PM IST
রাজাদের জেলা মেদিনীপুর ৷ আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাঁদের স্মৃতিচিহ্ন । তাই রাজাদের মতো আপ্যায়ন খাওয়া-দাওয়া এবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার রেল শহর খড়গপুরের 'রাজবাড়ি' রেস্তরাঁয় ৷ 2024 সালে এই রেস্তরাঁর পথ চলা শুরু । উচ্চমাধ্যমিক পাশ শুভম ঘোষের এই উদ্যোগ ৷ পুজোতে নানা ধরনের পদ এনে গ্রাহক সন্তুষ্টির আয়োজন করা হয়েছে তাঁর রেস্তরাঁয় ।
এছাড়া এই প্রথম জেলার কোনও রেস্তরাঁয় শুরু হল 'কিচেন লাইভ' ফিচার । যার মূল অর্থই হল, কোনও গ্রাহক যখন এখানে খাবার অর্ডার করবেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই খাবার কীভাবে রান্না হচ্ছে তা তিনি দেখতে পাবেন নিজের মোবাইলে । তাতে একদিকে যেমন গ্রাহকদের সন্তুষ্টি হবে, সেইসঙ্গে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাও বজায় হবে এবং খাবারের মান উন্নত হবে ।
রেস্তরাঁর মালিক শুভম ঘোষ বলেন, "নতুন সরকার খাবারের ওপর হাইজেনিক ব্যাপারে জোর দিচ্ছে ৷ আমরা সেই মতো খেয়াল রেখে এই প্রথম 'কিচেন লাইভ' ফিচার চালু করেছি । এই ফিচারের মধ্য দিয়ে আমরা দেশের সমস্ত রেস্তরাঁ মালিকদের এই বার্তা দিতে চাই, তাঁরাও এই ধরনের ফিচার যেন নিয়ে আসে । কারণ গ্রাহক সন্তুষ্টিই আমাদের মূল উদ্দেশ্য । এবারের পুজোতে মাটন এবং চিকেনের ভিন্ন স্বাদের বহু পদ থাকছে দর্শনার্থীদের জন্য ।" গ্রাহক খুশি গুপ্তা বলেন, "এই ধরনের কিচেন লাইভ ফিচার সত্যিই খুবই ভালো ৷ কারণ রাজ্যে যেভাবে পচা খাবার দেওয়ার রেওয়াজ শুরু হয়েছে সেখানে কী খাবার আমরা খাচ্ছি তা বুঝতে পারি না । খুবই ভালো পরিবেশ এখানে ।"
রাজাদের জেলা মেদিনীপুর ৷ আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাঁদের স্মৃতিচিহ্ন । তাই রাজাদের মতো আপ্যায়ন খাওয়া-দাওয়া এবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার রেল শহর খড়গপুরের 'রাজবাড়ি' রেস্তরাঁয় ৷ 2024 সালে এই রেস্তরাঁর পথ চলা শুরু । উচ্চমাধ্যমিক পাশ শুভম ঘোষের এই উদ্যোগ ৷ পুজোতে নানা ধরনের পদ এনে গ্রাহক সন্তুষ্টির আয়োজন করা হয়েছে তাঁর রেস্তরাঁয় ।
এছাড়া এই প্রথম জেলার কোনও রেস্তরাঁয় শুরু হল 'কিচেন লাইভ' ফিচার । যার মূল অর্থই হল, কোনও গ্রাহক যখন এখানে খাবার অর্ডার করবেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই খাবার কীভাবে রান্না হচ্ছে তা তিনি দেখতে পাবেন নিজের মোবাইলে । তাতে একদিকে যেমন গ্রাহকদের সন্তুষ্টি হবে, সেইসঙ্গে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাও বজায় হবে এবং খাবারের মান উন্নত হবে ।
রেস্তরাঁর মালিক শুভম ঘোষ বলেন, "নতুন সরকার খাবারের ওপর হাইজেনিক ব্যাপারে জোর দিচ্ছে ৷ আমরা সেই মতো খেয়াল রেখে এই প্রথম 'কিচেন লাইভ' ফিচার চালু করেছি । এই ফিচারের মধ্য দিয়ে আমরা দেশের সমস্ত রেস্তরাঁ মালিকদের এই বার্তা দিতে চাই, তাঁরাও এই ধরনের ফিচার যেন নিয়ে আসে । কারণ গ্রাহক সন্তুষ্টিই আমাদের মূল উদ্দেশ্য । এবারের পুজোতে মাটন এবং চিকেনের ভিন্ন স্বাদের বহু পদ থাকছে দর্শনার্থীদের জন্য ।" গ্রাহক খুশি গুপ্তা বলেন, "এই ধরনের কিচেন লাইভ ফিচার সত্যিই খুবই ভালো ৷ কারণ রাজ্যে যেভাবে পচা খাবার দেওয়ার রেওয়াজ শুরু হয়েছে সেখানে কী খাবার আমরা খাচ্ছি তা বুঝতে পারি না । খুবই ভালো পরিবেশ এখানে ।"