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নেতাজির ছোটবেলা থেকে অন্তর্ধান-মেদিনীপুরে দেশনায়ক-বন্দনা

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মেদিনীপুরের মণ্ডপে দেশনায়ক (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 17, 2026 at 5:40 PM IST

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Durga puja 2026 : মেদিনীপুর শহরের বিগ বাজেটের পুজোর অন্যতম ছোট বাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি। পায়ে পায়ে 84 বছরে পা দেওয়া পুজোর এবছরের থিম দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস।  নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ছোটবেলা থেকে একদম অন্তর্ধান পর্যন্ত সবকিছুই তুলে ধরা হয়েছে এই পূজা মন্ডপে। প্রায় 7 লক্ষ টাকা বাজেটে, এই মন্ডপে থাকছে সাবেকি প্রতিমা। পাশাপাশি মন্ডপে থাকছে নেতাজির সেই সময়কার বা ব্যবহৃত সাবমেরিন যুদ্ধজাহাজ টাইপ রাইটার-সহ যাবতীয় জিনিস । থাকছে মুদ্রা এবং নোটও। তাঁর হাতে লেখা চিঠি । দর্শনার্থীদের বক্তব্য এই ধরনের দেশ নায়েকের জীবনী দেখতে পেয়ে আমরা সত্যিই গর্বিত । এমন একজনই দেশনায়কের কথা সকলের জানা উচিত। ক্লাব কর্তা পৃথ্বীশ দাস জানালেন, এই মণ্ডপ ঘুরলে নেতাজি সম্পর্কে প্রায় সব তথ্য়ই জানা যাবে । 
 

Durga puja 2026 : মেদিনীপুর শহরের বিগ বাজেটের পুজোর অন্যতম ছোট বাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি। পায়ে পায়ে 84 বছরে পা দেওয়া পুজোর এবছরের থিম দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস।  নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ছোটবেলা থেকে একদম অন্তর্ধান পর্যন্ত সবকিছুই তুলে ধরা হয়েছে এই পূজা মন্ডপে। প্রায় 7 লক্ষ টাকা বাজেটে, এই মন্ডপে থাকছে সাবেকি প্রতিমা। পাশাপাশি মন্ডপে থাকছে নেতাজির সেই সময়কার বা ব্যবহৃত সাবমেরিন যুদ্ধজাহাজ টাইপ রাইটার-সহ যাবতীয় জিনিস । থাকছে মুদ্রা এবং নোটও। তাঁর হাতে লেখা চিঠি । দর্শনার্থীদের বক্তব্য এই ধরনের দেশ নায়েকের জীবনী দেখতে পেয়ে আমরা সত্যিই গর্বিত । এমন একজনই দেশনায়কের কথা সকলের জানা উচিত। ক্লাব কর্তা পৃথ্বীশ দাস জানালেন, এই মণ্ডপ ঘুরলে নেতাজি সম্পর্কে প্রায় সব তথ্য়ই জানা যাবে । 
 

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TAGGED:

NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE
DURGA PUJA THEME
মেদিনীপুরের মণ্ডপে দেশনায়ক বন্দনা
নেতাজির জীবন নিয়ে থিম
DURGA PUJA 2026

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