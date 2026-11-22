রান্নাঘরে চিতাবাঘের দৌরাত্ম্য, ঘুম পাড়ানি গুলি করে উদ্ধার
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Published : November 22, 2026 at 1:56 PM IST
উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ি অঞ্চলে চিতাবাঘের উপদ্রব একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ৷ তেহরি গাড়োয়ালের সৌন্দকোটী গ্রামে একটি একটি বাড়ির রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছিল একটি চিতাবাঘ ৷ এদিকে ওই বাড়িতে থাকা বৃদ্ধা মা ও তাঁর ছেলে বিষয়টি ঘুণাক্ষরেও টের পাননি ৷
স্থানীয় সূত্রে খবর, তেহরীর সৌন্দকোটী গ্রামে ভীম সিং নেগি তাঁর পরিবার নিয়ে বসবাস করেন ৷ শুক্রবার তাঁর পরিবারের সবাই একটি বিয়েবাড়িতে গিয়েছিলেন ৷ বাড়িতে একাই ছিলেন তাঁর বৃদ্ধা মা ৷ সন্ধ্যায় ভীম সিং তাঁর মায়ের জন্য খাবার নিয়ে বাড়িতে ঢোকার সময় রান্নাঘরের দিকে যেতেই দেখেন সেখানে আগে থেকেই একটি চিতাবাঘ ঢুকে রয়েছে ৷
ঘটনাটি বন বিভাগকে জানানো হয় ৷ খবর পেয়ে বন রেঞ্জার অজয় পাল সিং পানওয়ারের নেতৃত্বে বন বিভাগের একটি 'কুইক রেসপন্স টিম' ভীম সিং নেগির বাড়িতে পৌঁছায় ৷ দলটি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে উদ্ধার অভিযান শুরু করে ৷ চিতাবাঘটিকে নিরাপদে বের করে আনার জন্য রান্নাঘরের বাইরে একটি খাঁচা পাতা হয় ৷
ঘুম পাড়ানি গুলি করে চিতাবাঘটিকে অচেতন করা হয় এবং তারপর তাকে খাঁচায় বন্দি করে বন বিভাগের কর্মীরা । অভিযানের সময় ঘটনাস্থলে গ্রামবাসীদের ভিড় জমে যায় ৷ চিতাবাঘটি ধরা পড়ার পর গ্রামবাসীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন ৷
বন রেঞ্জার অজয় পাল সিং পানওয়ার জানান, চিতাবাঘটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে ৷ তারপর পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে ৷
উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ি অঞ্চলে চিতাবাঘের উপদ্রব একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ৷ তেহরি গাড়োয়ালের সৌন্দকোটী গ্রামে একটি একটি বাড়ির রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছিল একটি চিতাবাঘ ৷ এদিকে ওই বাড়িতে থাকা বৃদ্ধা মা ও তাঁর ছেলে বিষয়টি ঘুণাক্ষরেও টের পাননি ৷
স্থানীয় সূত্রে খবর, তেহরীর সৌন্দকোটী গ্রামে ভীম সিং নেগি তাঁর পরিবার নিয়ে বসবাস করেন ৷ শুক্রবার তাঁর পরিবারের সবাই একটি বিয়েবাড়িতে গিয়েছিলেন ৷ বাড়িতে একাই ছিলেন তাঁর বৃদ্ধা মা ৷ সন্ধ্যায় ভীম সিং তাঁর মায়ের জন্য খাবার নিয়ে বাড়িতে ঢোকার সময় রান্নাঘরের দিকে যেতেই দেখেন সেখানে আগে থেকেই একটি চিতাবাঘ ঢুকে রয়েছে ৷
ঘটনাটি বন বিভাগকে জানানো হয় ৷ খবর পেয়ে বন রেঞ্জার অজয় পাল সিং পানওয়ারের নেতৃত্বে বন বিভাগের একটি 'কুইক রেসপন্স টিম' ভীম সিং নেগির বাড়িতে পৌঁছায় ৷ দলটি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে উদ্ধার অভিযান শুরু করে ৷ চিতাবাঘটিকে নিরাপদে বের করে আনার জন্য রান্নাঘরের বাইরে একটি খাঁচা পাতা হয় ৷
ঘুম পাড়ানি গুলি করে চিতাবাঘটিকে অচেতন করা হয় এবং তারপর তাকে খাঁচায় বন্দি করে বন বিভাগের কর্মীরা । অভিযানের সময় ঘটনাস্থলে গ্রামবাসীদের ভিড় জমে যায় ৷ চিতাবাঘটি ধরা পড়ার পর গ্রামবাসীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন ৷
বন রেঞ্জার অজয় পাল সিং পানওয়ার জানান, চিতাবাঘটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে ৷ তারপর পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে ৷