মিরিকে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ, স্বস্তি ফিরল পাহাড়ি জনপদে - LEOPARD IN LOCALITY
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Published : June 9, 2026 at 5:10 PM IST
মিরিকের পাহাড়ি জনপদে ফের চিতাবাঘের আতঙ্ক। মিরিক পুরসভার 6 নম্বর ওয়ার্ডের রাইধাপ এলাকা যেন এখন চিতাবাঘের করিডোরে পরিণত হয়েছে। মঙ্গলবার বন দফতরের পাতা খাঁচায় ধরা পড়ল একটি 2 বছরের স্ত্রী চিতাবাঘ। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের আতঙ্ক ও উদ্বেগের অবসান ঘটল বন কর্মীদের তৎপরতায়।
রাইধাপ এলাকাটি চা-বাগান ও ঘন গাছপালায় ঘেরা। সম্প্রতি, স্থানীয় বাসিন্দারা রাতের অন্ধকারে বেশ ক'য়েকবার চিতাবাঘের আনাগোনা লক্ষ্য করেন। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর থেকে এলাকা দিয়ে যাতায়াত করতে ভয় পাচ্ছিলেন স্থানীয়রা। গবাদি পশুর উপর আক্রমণের আশঙ্কায় প্রহর গুনছিলেন গৃহস্থরা। উল্লেখ্য, ঠিক একমাস আগেই এই একই এলাকা থেকে দুটো শাবক-সহ এক পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘকে উদ্ধার করেছিল বন দফতর। সেই আতঙ্ক কাটতে না-কাটতেই আবার চিতাবাঘের উপস্থিতিতে রাইধাপের বাসিন্দাদের মধ্যে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।
গ্রামবাসীদের অভিযোগের ভিত্তিতে এবং পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে কার্শিয়াং বনবিভাগ দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এলাকাটিতে নজরদারি বাড়ানো হয় এবং জনবহুল এলাকা থেকে কিছুটা দূরে উপযুক্ত জায়গায় খাঁচা বসানো হয়। দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে মঙ্গলবার সেই খাঁচায় ধরা পড়ে চিতাবাঘটি। খবর পাওয়া মাত্রই বন দফতরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করেন এবং নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেন।
কার্শিয়াং বনবিভাগের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়া চিতাবাঘটি শারীরিকভাবে সুস্থ রয়েছে। সেটিকে আপাতত বিভাগীয় পশু চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পর সেটিকে সরকারি নিয়ম মেনে গভীর জঙ্গলের নির্দিষ্ট এলাকায় ছেড়ে দেওয়া হবে।
এই ঘটনায় বনকর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তবে বন দফতরের পক্ষ থেকেও এলাকাবাসীকে সচেতন থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাহাড়ের ঢালে বসতি এলাকায় বন্যপ্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছেই। বন দফতরের পক্ষ থেকে বাসিন্দাদের জানানো হয়েছে, জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় রাতে একা চলাফেরা না-করতে এবং বাড়িঘর ও আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে। বন দফতরের এই দ্রুত পদক্ষেপে রাইধাপের বাসিন্দারা আপাতত কিছুটা হলেও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন।
মিরিকের পাহাড়ি জনপদে ফের চিতাবাঘের আতঙ্ক। মিরিক পুরসভার 6 নম্বর ওয়ার্ডের রাইধাপ এলাকা যেন এখন চিতাবাঘের করিডোরে পরিণত হয়েছে। মঙ্গলবার বন দফতরের পাতা খাঁচায় ধরা পড়ল একটি 2 বছরের স্ত্রী চিতাবাঘ। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের আতঙ্ক ও উদ্বেগের অবসান ঘটল বন কর্মীদের তৎপরতায়।
রাইধাপ এলাকাটি চা-বাগান ও ঘন গাছপালায় ঘেরা। সম্প্রতি, স্থানীয় বাসিন্দারা রাতের অন্ধকারে বেশ ক'য়েকবার চিতাবাঘের আনাগোনা লক্ষ্য করেন। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর থেকে এলাকা দিয়ে যাতায়াত করতে ভয় পাচ্ছিলেন স্থানীয়রা। গবাদি পশুর উপর আক্রমণের আশঙ্কায় প্রহর গুনছিলেন গৃহস্থরা। উল্লেখ্য, ঠিক একমাস আগেই এই একই এলাকা থেকে দুটো শাবক-সহ এক পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘকে উদ্ধার করেছিল বন দফতর। সেই আতঙ্ক কাটতে না-কাটতেই আবার চিতাবাঘের উপস্থিতিতে রাইধাপের বাসিন্দাদের মধ্যে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।
গ্রামবাসীদের অভিযোগের ভিত্তিতে এবং পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে কার্শিয়াং বনবিভাগ দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এলাকাটিতে নজরদারি বাড়ানো হয় এবং জনবহুল এলাকা থেকে কিছুটা দূরে উপযুক্ত জায়গায় খাঁচা বসানো হয়। দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে মঙ্গলবার সেই খাঁচায় ধরা পড়ে চিতাবাঘটি। খবর পাওয়া মাত্রই বন দফতরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করেন এবং নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেন।
কার্শিয়াং বনবিভাগের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়া চিতাবাঘটি শারীরিকভাবে সুস্থ রয়েছে। সেটিকে আপাতত বিভাগীয় পশু চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পর সেটিকে সরকারি নিয়ম মেনে গভীর জঙ্গলের নির্দিষ্ট এলাকায় ছেড়ে দেওয়া হবে।
এই ঘটনায় বনকর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তবে বন দফতরের পক্ষ থেকেও এলাকাবাসীকে সচেতন থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাহাড়ের ঢালে বসতি এলাকায় বন্যপ্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছেই। বন দফতরের পক্ষ থেকে বাসিন্দাদের জানানো হয়েছে, জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় রাতে একা চলাফেরা না-করতে এবং বাড়িঘর ও আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে। বন দফতরের এই দ্রুত পদক্ষেপে রাইধাপের বাসিন্দারা আপাতত কিছুটা হলেও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন।