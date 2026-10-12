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ছাত্র সম্মেলনে ABVP-র হামলা, প্রতিবাদে আজ রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক AIDSO-র

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বাজকুল মিলনী কলেজের বাইরে AIDSO-র মিছিলে হামলা চালানোর অভিযোগ ABVP-র বিরুদ্ধে (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 12, 2026 at 12:04 PM IST

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ABVP Attacked Over AIDSO Rally in Bajkul: বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের ব়্যালি ও সম্মেলনে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল এবিভিপি সমর্থকদের বিরুদ্ধে ৷ রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়ে ৷ এই হামলার প্রতিবাদে সোমবার রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে এআইডিএসও ।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ । প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি বলে খবর । তবে এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ ৷ এআইডিএসও বাজকুলের ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার এবং অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে ।

এই ঘটনায় অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন (AIDSO) জানিয়েছে, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সুরক্ষার দাবিতে আয়োজিত ওই র‍্যালি চলাকালীন মহিলা সহ তাদের বেশ কয়েকজন সদস্য হামলার শিকার হন ।

তবে, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) পাল্টা অভিযোগ করেছে , এআইডিএসও-র সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে উসকানিমূলক মন্তব্য করা হয়েছিল ।

এক যৌথ বিবৃতিতে এআইডিএসও-র রাজ্য কমিটির সভাপতি মণীশঙ্কর পট্টনায়েক ও সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় অভিযোগ করেন, মিছিলে অংশগ্রহণকারী 200-র বেশি ছাত্রছাত্রীর উপর লাঠি ও লোহার রড হাতে এবিভিপি সমর্থকদের একটি দল হামলা চালায় ।

সংগঠনের দাবি, হামলার সময় বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়ের বাইরে অবস্থিত তাদের কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় । এছাড়াও সম্মেলন স্থল তছনছ করে দেওয়া হয় ৷ এই হামলায় 100-রও বেশি ছাত্রছাত্রী আহত হয়েছেন ৷ যাদের মধ্যে 25 জনের অবস্থা গুরুতর । আহতরা স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি ।  

এআইডিএসও আরও অভিযোগ করে, হামলার শিকার হন সম্মেলনের উদ্বোধনকারী এসইউসিআই (সি)-র পূর্ব মেদিনীপুর দক্ষিণ জেলা সম্পাদক অশোকতরু প্রধানও ৷

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই ঘটনাটি রাজ্যজুড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং ধারাবাহিক সহিংসতারই একটি অংশ ।

ABVP Attacked Over AIDSO Rally in Bajkul: বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের ব়্যালি ও সম্মেলনে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল এবিভিপি সমর্থকদের বিরুদ্ধে ৷ রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়ে ৷ এই হামলার প্রতিবাদে সোমবার রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে এআইডিএসও ।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ । প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি বলে খবর । তবে এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ ৷ এআইডিএসও বাজকুলের ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার এবং অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে ।

এই ঘটনায় অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন (AIDSO) জানিয়েছে, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সুরক্ষার দাবিতে আয়োজিত ওই র‍্যালি চলাকালীন মহিলা সহ তাদের বেশ কয়েকজন সদস্য হামলার শিকার হন ।

তবে, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) পাল্টা অভিযোগ করেছে , এআইডিএসও-র সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে উসকানিমূলক মন্তব্য করা হয়েছিল ।

এক যৌথ বিবৃতিতে এআইডিএসও-র রাজ্য কমিটির সভাপতি মণীশঙ্কর পট্টনায়েক ও সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় অভিযোগ করেন, মিছিলে অংশগ্রহণকারী 200-র বেশি ছাত্রছাত্রীর উপর লাঠি ও লোহার রড হাতে এবিভিপি সমর্থকদের একটি দল হামলা চালায় ।

সংগঠনের দাবি, হামলার সময় বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়ের বাইরে অবস্থিত তাদের কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় । এছাড়াও সম্মেলন স্থল তছনছ করে দেওয়া হয় ৷ এই হামলায় 100-রও বেশি ছাত্রছাত্রী আহত হয়েছেন ৷ যাদের মধ্যে 25 জনের অবস্থা গুরুতর । আহতরা স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি ।  

এআইডিএসও আরও অভিযোগ করে, হামলার শিকার হন সম্মেলনের উদ্বোধনকারী এসইউসিআই (সি)-র পূর্ব মেদিনীপুর দক্ষিণ জেলা সম্পাদক অশোকতরু প্রধানও ৷

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই ঘটনাটি রাজ্যজুড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং ধারাবাহিক সহিংসতারই একটি অংশ ।

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TAGGED:

AIDSO এর মিছিলে এবিভিপির হামলা
CLASH BETWEEN ABVP AND AIDSO
বাজকুল মিলনী কলেজে ABVP AIDSO
AIDSO ON ABVP AT BAJKUL
ABVP ATTACKED OVER AIDSO RALLY

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