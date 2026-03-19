WATCH LIVE: দ্বিতীয় দফায় প্রার্থী ঘোষণা করছে বামফ্রন্ট, দেখুন সরাসরি - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

দ্বিতীয় দফায় প্রার্থী ঘোষণা করছে CPIM (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 19, 2026 at 4:27 PM IST

আজ দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করছে বামফ্রন্ট ৷ 16 মার্চ অর্থাৎ সোমবার বিকেলে 192টি আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছিল বামফ্রন্ট । তাৎপর্যপূর্ণভাবে কালীগঞ্জে 'তৃণমূলের বোমাবাজি'তে মৃত তামান্না খাতুনের মা সাবিনা ইয়াসমিনকে প্রার্থী করেছে সিপিআইএম ৷ যাদবপুর আসনে প্রার্থী করা হয়েছে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে ৷ বামেদের প্রার্থী তালিকায় তরুণ ও যুবদের উপর আস্থা রাখতে দেখা গিয়েছে শীর্ষ নেতৃত্বকে ৷ সেই তালিকায় রয়েছেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, দীপ্সিতা ধর, কলতান দাশগুপ্ত, ধ্রুবজ্যোতি সাহা-সহ যুব সম্প্রদায়ের একাধিক নেতা ৷ অন্যদিকে, গত মঙ্গলবার 291 (দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং ছাড়া) আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে তৃণমূল ৷ এর আগে গত সোমবার বিজেপি 142টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে ৷ বৃহস্পতির দুপুরে দ্বিতীয় দফায় প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করছে সিপিএম ৷ রাজ্যে 2026 বিধানসভা নির্বাচন দু'দফায় করার কথা ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ প্রথম দফা 23 এপ্রিল ও দ্বিতীয় দফা 29 এপ্রিল ৷ ভোটগণনা 4 মে ৷ 

আজ দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করছে বামফ্রন্ট ৷ 16 মার্চ অর্থাৎ সোমবার বিকেলে 192টি আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছিল বামফ্রন্ট । তাৎপর্যপূর্ণভাবে কালীগঞ্জে 'তৃণমূলের বোমাবাজি'তে মৃত তামান্না খাতুনের মা সাবিনা ইয়াসমিনকে প্রার্থী করেছে সিপিআইএম ৷ যাদবপুর আসনে প্রার্থী করা হয়েছে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে ৷ বামেদের প্রার্থী তালিকায় তরুণ ও যুবদের উপর আস্থা রাখতে দেখা গিয়েছে শীর্ষ নেতৃত্বকে ৷ সেই তালিকায় রয়েছেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, দীপ্সিতা ধর, কলতান দাশগুপ্ত, ধ্রুবজ্যোতি সাহা-সহ যুব সম্প্রদায়ের একাধিক নেতা ৷ অন্যদিকে, গত মঙ্গলবার 291 (দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং ছাড়া) আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে তৃণমূল ৷ এর আগে গত সোমবার বিজেপি 142টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে ৷ বৃহস্পতির দুপুরে দ্বিতীয় দফায় প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করছে সিপিএম ৷ রাজ্যে 2026 বিধানসভা নির্বাচন দু'দফায় করার কথা ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ প্রথম দফা 23 এপ্রিল ও দ্বিতীয় দফা 29 এপ্রিল ৷ ভোটগণনা 4 মে ৷ 

ETV Bharat Bangla Team

