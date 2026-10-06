রাস্তাজুড়ে আলপনা ! উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বচসা আইনজীবীদের, কর্মবিরতির ডাক চন্দননগর আদালতে
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Published : October 6, 2026 at 8:20 PM IST
চন্দননগর পুরনিগমের উদ্যোগে স্ট্যান্ড রোড জুড়ে রঙ্গোলি উৎসবের পরিকল্পনা নেওয়া হয় ৷ সেই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে আইনজীবীদের সঙ্গে উদ্যোক্তাদের হাতাহাতি, বচসা বাধে । রঙের জায়গা ফেলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে আইনজীবীদের বিরুদ্ধে ।
প্রশাসনের অনুমতি থাকলেও পুলিশের ব্যারিকেড সরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ আইনজীবীদের বিরুদ্ধে ৷ চন্দননগরের বিজেপি বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহের দাবি, আইনজীবী হয়ে আইন হাতে তুলে নেওয়া উচিত নয় ৷ পাল্টা আইনজীবীরা তিন দিনের কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন ।
মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদির 25 বছর কর্মজীবনের পূর্তি উপলক্ষে সেবা রঙ্গোলি কর্মসূচী করে চন্দননগরের পুরনিগম ৷ তারই অংশ হিসাবে চন্দননগর স্ট্যান্ড রোডে আলপনা দিয়ে সেই উৎসব পালন করা হচ্ছিল ৷ এদিকে আদালতে গাড়ি নিয়ে প্রবেশ করতে না-পেরে আইনজীবীদের একাংশ আটকে পড়েন পুলিশের ব্যারিকেডে ৷ অভিযোগ ব্যারিকেড সরিয়ে আদালতের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকতে গেলে আইনজীবীদের একাংশের সঙ্গে যাঁরা আলপনা দিচ্ছিলেন, তাঁদের বচসা বাধে ৷ রঙের কৌটো উল্টে ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷ ধাক্কাধাক্কি হয় দু'পক্ষের মধ্যে ৷
চন্দননগরের আদালতের আইনজীবি সুশান্ত সেনগুপ্ত বলেন, "দুষ্কৃতীদের দুষ্কৃতীই বলব ৷ আদালতের উপরে কার নির্দেশে ড্রোন ক্যামেরা ওড়ানো হয়েছে সেটা জানাতে হবে ৷ আদালতের গেট বন্ধ করে আলপনা দেওয়ার আগে আদালতকে বা আইনজীবীদের জানানো হয়নি ৷ যে দুষ্কৃতীরা আক্রমণ করেছে, তাঁদের আইনের আওতায় আনতে হবে, নয়তো আন্দোলন চলবে ৷"
চন্দননগর পুরনিগমের উদ্যোগে স্ট্যান্ড রোড জুড়ে রঙ্গোলি উৎসবের পরিকল্পনা নেওয়া হয় ৷ সেই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে আইনজীবীদের সঙ্গে উদ্যোক্তাদের হাতাহাতি, বচসা বাধে । রঙের জায়গা ফেলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে আইনজীবীদের বিরুদ্ধে ।
প্রশাসনের অনুমতি থাকলেও পুলিশের ব্যারিকেড সরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ আইনজীবীদের বিরুদ্ধে ৷ চন্দননগরের বিজেপি বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহের দাবি, আইনজীবী হয়ে আইন হাতে তুলে নেওয়া উচিত নয় ৷ পাল্টা আইনজীবীরা তিন দিনের কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন ।
মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদির 25 বছর কর্মজীবনের পূর্তি উপলক্ষে সেবা রঙ্গোলি কর্মসূচী করে চন্দননগরের পুরনিগম ৷ তারই অংশ হিসাবে চন্দননগর স্ট্যান্ড রোডে আলপনা দিয়ে সেই উৎসব পালন করা হচ্ছিল ৷ এদিকে আদালতে গাড়ি নিয়ে প্রবেশ করতে না-পেরে আইনজীবীদের একাংশ আটকে পড়েন পুলিশের ব্যারিকেডে ৷ অভিযোগ ব্যারিকেড সরিয়ে আদালতের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকতে গেলে আইনজীবীদের একাংশের সঙ্গে যাঁরা আলপনা দিচ্ছিলেন, তাঁদের বচসা বাধে ৷ রঙের কৌটো উল্টে ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷ ধাক্কাধাক্কি হয় দু'পক্ষের মধ্যে ৷
চন্দননগরের আদালতের আইনজীবি সুশান্ত সেনগুপ্ত বলেন, "দুষ্কৃতীদের দুষ্কৃতীই বলব ৷ আদালতের উপরে কার নির্দেশে ড্রোন ক্যামেরা ওড়ানো হয়েছে সেটা জানাতে হবে ৷ আদালতের গেট বন্ধ করে আলপনা দেওয়ার আগে আদালতকে বা আইনজীবীদের জানানো হয়নি ৷ যে দুষ্কৃতীরা আক্রমণ করেছে, তাঁদের আইনের আওতায় আনতে হবে, নয়তো আন্দোলন চলবে ৷"