ভুটানের হ্রদ বিপর্যয়ের জের ! নদীতে ভাসছে টন টন মরা মাছ

ভুটানের হ্রদ বিপর্যয়ের জের ! নদীতে ভাসছে টন টন মরা মাছ
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Published : October 31, 2026 at 5:24 PM IST
জলপাইগুড়ি, 31 অক্টোবর: ভুটানে হ্রদ বিপর্যয়ের পর হড়পা বানের জেরে সংকোশ নদীতে ভেসে উঠল টন টন মরা মাছ । নদীর ঘোলা জলে ভাসছে রুই-কাতলা-সহ নানা প্রজাতির বড় বড় মাছ । সেই মাছ ধরতে নদীতে নেমে পড়েছেন স্থানীয় মৎস্যজীবী থেকে সাধারণ মানুষ ।
আশঙ্কা, নদী থেকে তুলে নেওয়া বেশ কিছু মাছ ইতিমধ্যেই বাজারেও বিক্রি হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি ঘিরে উদ্বেগ ছড়াতেই শনিবার সকালে সংকোশ নদীর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পৌঁছন রাজ্যের বন ও পরিবেশমন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাওঁ । নদী থেকে উদ্ধার হওয়া মরা মাছ মাটিতে পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করা হয় । পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে ওই মাছ না কেনা এবং না খাওয়ার আবেদন জানিয়েছেন মন্ত্রী ।
গত বৃহস্পতিবার ভুটানের সিনতাফু হ্রদ বিপর্যয়ের পর মোচু নদীতে প্রবল জলচ্ছ্বাস তৈরি হয় । ভুটানের গাসা ও লায়া এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর আসে । সেই বিপর্যয়ের পর ভুটান থেকে নেমে আসা ঘোলা জলের সঙ্গেই বিপুল পরিমাণ মাছ সংকোশে ভেসে এসেছে বলে প্রাথমিক অনুমান । দূষিত জল, বিষক্রিয়া বা অন্য কোনও কারণে মাছগুলির মৃত্যু হয়েছে কি না, তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে ।
মন্ত্রী জানান, নদীতে কয়েক টন মরা মাছ দেখা গিয়েছে । বহু মাছ ইতিমধ্যেই মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়েছে । তবে কিছু মাছ বাজারে পৌঁছে যাওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না । মৃত মাছ খেলে সংক্রমণ বা বিষক্রিয়ার ঝুঁকি থাকতে পারে । তাই মাছ কেনার আগে তার উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি । স্থানীয় বাসিন্দা পবিত্র রায় জানান, ঘোলা জলের মধ্যেই নেমে অনেকে হাত দিয়ে মাছ ধরেছেন । ফলে নদীর মাছ বাজারে পৌঁছনোর আশঙ্কা আরও বেড়েছে ।
জলপাইগুড়ি, 31 অক্টোবর: ভুটানে হ্রদ বিপর্যয়ের পর হড়পা বানের জেরে সংকোশ নদীতে ভেসে উঠল টন টন মরা মাছ । নদীর ঘোলা জলে ভাসছে রুই-কাতলা-সহ নানা প্রজাতির বড় বড় মাছ । সেই মাছ ধরতে নদীতে নেমে পড়েছেন স্থানীয় মৎস্যজীবী থেকে সাধারণ মানুষ ।
আশঙ্কা, নদী থেকে তুলে নেওয়া বেশ কিছু মাছ ইতিমধ্যেই বাজারেও বিক্রি হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি ঘিরে উদ্বেগ ছড়াতেই শনিবার সকালে সংকোশ নদীর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পৌঁছন রাজ্যের বন ও পরিবেশমন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাওঁ । নদী থেকে উদ্ধার হওয়া মরা মাছ মাটিতে পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করা হয় । পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে ওই মাছ না কেনা এবং না খাওয়ার আবেদন জানিয়েছেন মন্ত্রী ।
গত বৃহস্পতিবার ভুটানের সিনতাফু হ্রদ বিপর্যয়ের পর মোচু নদীতে প্রবল জলচ্ছ্বাস তৈরি হয় । ভুটানের গাসা ও লায়া এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর আসে । সেই বিপর্যয়ের পর ভুটান থেকে নেমে আসা ঘোলা জলের সঙ্গেই বিপুল পরিমাণ মাছ সংকোশে ভেসে এসেছে বলে প্রাথমিক অনুমান । দূষিত জল, বিষক্রিয়া বা অন্য কোনও কারণে মাছগুলির মৃত্যু হয়েছে কি না, তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে ।
মন্ত্রী জানান, নদীতে কয়েক টন মরা মাছ দেখা গিয়েছে । বহু মাছ ইতিমধ্যেই মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়েছে । তবে কিছু মাছ বাজারে পৌঁছে যাওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না । মৃত মাছ খেলে সংক্রমণ বা বিষক্রিয়ার ঝুঁকি থাকতে পারে । তাই মাছ কেনার আগে তার উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি । স্থানীয় বাসিন্দা পবিত্র রায় জানান, ঘোলা জলের মধ্যেই নেমে অনেকে হাত দিয়ে মাছ ধরেছেন । ফলে নদীর মাছ বাজারে পৌঁছনোর আশঙ্কা আরও বেড়েছে ।