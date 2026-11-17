জগদ্ধাত্রীকে কুমারী রূপে আরাধনা, পালপাড়া সর্বজনীননে অষ্টমী পুজোয় চমক
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Published : November 17, 2026 at 3:25 PM IST
Kumari Puja at Chandannagar Palpara Jagadhatri: জগদ্ধাত্রী আরাধনার অষ্টমীতে নিয়ম মেনে কুমারী পুজো অনুষ্ঠিত হল চন্দননগরের পালপাড়া সর্বজনীনে ৷ সাধারণ 5 থেকে 10 বছরের কন্যাদেরকেই এক্ষেত্রে বেছে নেওয়া হয় । এবছর আট বছরের বিদিতা মুখোপাধ্যায়কে কুমারী হিসেবে জগদ্ধাত্রী মায়ের সামনে পুজো করা হয় ৷ ষোড়শ মাতৃকার কুজ্জিকা মায়ের একটি রূপ । অষ্টমীকল্পে মনি পুজো করার রীতি রয়েছে । ষোড়শ উপাচারে হয় এই কুমারী পুজো ।
কুমারী পুজো করার উদ্দেশ্য হল মানুষের মধ্যে ভাব জাগানো । মানুষের মধ্যে চেতনা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে কুমারী পুজো করা হয় বলে জানান পুরোহিত সুশান্ত ঘোষাল ।
পুজো কমিটির সম্পাদক সৌভিক দত্ত জানান, পালপাড়া সর্বজনীনে অষ্টমীর দিন কুমারী পুজোর রীতি বহু পুরনো । এক বছর আগে থেকে ঠিক হয়ে যায় কে কুমারী হবে । অনেকেই প্রত্যাশা করে আমাদের জানায় সেই অনুযায়ী আমরা ঠিক করি । পালপাড়া সাবেকি সাজের প্রতিমা ৷
Kumari Puja at Chandannagar Palpara Jagadhatri: জগদ্ধাত্রী আরাধনার অষ্টমীতে নিয়ম মেনে কুমারী পুজো অনুষ্ঠিত হল চন্দননগরের পালপাড়া সর্বজনীনে ৷ সাধারণ 5 থেকে 10 বছরের কন্যাদেরকেই এক্ষেত্রে বেছে নেওয়া হয় । এবছর আট বছরের বিদিতা মুখোপাধ্যায়কে কুমারী হিসেবে জগদ্ধাত্রী মায়ের সামনে পুজো করা হয় ৷ ষোড়শ মাতৃকার কুজ্জিকা মায়ের একটি রূপ । অষ্টমীকল্পে মনি পুজো করার রীতি রয়েছে । ষোড়শ উপাচারে হয় এই কুমারী পুজো ।
কুমারী পুজো করার উদ্দেশ্য হল মানুষের মধ্যে ভাব জাগানো । মানুষের মধ্যে চেতনা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে কুমারী পুজো করা হয় বলে জানান পুরোহিত সুশান্ত ঘোষাল ।
পুজো কমিটির সম্পাদক সৌভিক দত্ত জানান, পালপাড়া সর্বজনীনে অষ্টমীর দিন কুমারী পুজোর রীতি বহু পুরনো । এক বছর আগে থেকে ঠিক হয়ে যায় কে কুমারী হবে । অনেকেই প্রত্যাশা করে আমাদের জানায় সেই অনুযায়ী আমরা ঠিক করি । পালপাড়া সাবেকি সাজের প্রতিমা ৷