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ছৌ-ধুনুচি নাচ-জোড়া কুমারী পুজোয় জমজমাট মণ্ডপ, প্রথমবার-ই এলাহি আয়োজন KBCA-র

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প্রথমবার-ই এলাহি আয়োজন KBCA-র (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 20, 2026 at 3:45 PM IST

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মাত্র সাতমাসের প্রস্তুতি, তাতেই ঘটা করে পুজোর আয়োজন কোণ্ডাপুর বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের ৷ হায়দরাবাদে বেশ ক'য়েকটি নামী পুজো হয় । তার মধ্যে অন্যতম হায়দরাবাদ বাঙালি সমিতি, বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন ৷ এবার নিজেদের উদ্যোগে হায়দরাবাদের কোণ্ডাপুরে পুজো করছেন বাঙালিরা ৷ প্রথম বর্ষে-ই তাদের এলাহি আয়োজন ৷ 

প্রবাসে পুজো তো কী ? রীতি মেনে নবপত্রিকা স্নান, সন্ধিপুজো, আরতি, পুষ্পাজলি, ষষ্ঠী থেকে দশমী, পুজোর আচার, নিয়ম মেনেই পুজো হচ্ছে এখানে ৷ হয়েছে ছৌ নাচ, ধুনুচি নাচ, জোড়া কুমারী পুজো ৷ লাল-পাড় সাদা শাড়ি পরে কমিটির মহিলা ও পুরুষরা সাদা-লাল ধুতি পাঞ্জাবীতে সপ্তমীর বিকেলে ধুনুচি নাচে মেতে ওঠেন ৷ ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় আয়োজন হয় ছৌ-নাচের ৷ বাংলা থেকে এসেছেন পুরোহিত, মৃৎশিল্পীরা ৷ সপ্তমী-অষ্টমীর দুপুরে হাজার হাজার ভক্ত জড়ো হন মণ্ডপ চত্বরে ৷ অন্তত 2500 ভক্ত পুষ্পাঞ্জলি দেন ৷ 

কোণ্ডাপুর বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অয়ন দেব বর্মন ইটিভি ভারতকে জানান পুজোর যাবতীয় খুঁটিনাটি ৷ তিনি বলেন, "আমরা যে বাঙালিরা কোণ্ডাপুরে রয়েছি, তাঁরা সকলে মিলে প্রতিবছর-ই হায়দরাবাদে পুজো দেখতে যাই ৷ এই কোণ্ডাপুরেই অন্তত 5000 হাজার বাঙালির বাস ৷ দুর্গাপুজোয় প্রতিবছর দূরে কোথাও যেতে হয় ৷ তাই সেই ভাবনা নিয়ে নিজেদের মধ্যে পুজো করা শুরু করি ৷ গত এপ্রিল মাসে পুজো করার কথা ভাবি ৷ ফেসবুকে একটি পেজ খুলে জানাই কেউ ইচ্ছুক থাকলে তাহলে আমাদের কমিটির সদস্য হতে পারেন ৷ বেশ সাড়া মেলে তাতে ৷" 

তাঁর কথায়, "অনেকজনের যোগদান দেখে আমি অবাক হয়ে যাই ৷ প্রতিদিন কেউ না কেউ আমাদের সদস্য হতে চাইছেন ৷ আসছেন ৷ আমরা যে জায়গায় পুজো করছি সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের জায়গা ৷ তাই এখানে কোনও অনুষ্ঠানের অনুমতি পাওয়া যায় না ৷ কিন্তু দুর্গাপুজো একটা ঐতিহ্য, হেরিটেজ তকমা পেয়েছে ৷ এই সমস্ত প্রস্তাব সরকারের কাছে জানাতেই অনুমতি মেলে এখানে পুজো আয়োজন করার ৷"

ক্যামেরায় দাসের সঙ্গে প্রতিবেদন তিথি বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষের 

মাত্র সাতমাসের প্রস্তুতি, তাতেই ঘটা করে পুজোর আয়োজন কোণ্ডাপুর বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের ৷ হায়দরাবাদে বেশ ক'য়েকটি নামী পুজো হয় । তার মধ্যে অন্যতম হায়দরাবাদ বাঙালি সমিতি, বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন ৷ এবার নিজেদের উদ্যোগে হায়দরাবাদের কোণ্ডাপুরে পুজো করছেন বাঙালিরা ৷ প্রথম বর্ষে-ই তাদের এলাহি আয়োজন ৷ 

প্রবাসে পুজো তো কী ? রীতি মেনে নবপত্রিকা স্নান, সন্ধিপুজো, আরতি, পুষ্পাজলি, ষষ্ঠী থেকে দশমী, পুজোর আচার, নিয়ম মেনেই পুজো হচ্ছে এখানে ৷ হয়েছে ছৌ নাচ, ধুনুচি নাচ, জোড়া কুমারী পুজো ৷ লাল-পাড় সাদা শাড়ি পরে কমিটির মহিলা ও পুরুষরা সাদা-লাল ধুতি পাঞ্জাবীতে সপ্তমীর বিকেলে ধুনুচি নাচে মেতে ওঠেন ৷ ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় আয়োজন হয় ছৌ-নাচের ৷ বাংলা থেকে এসেছেন পুরোহিত, মৃৎশিল্পীরা ৷ সপ্তমী-অষ্টমীর দুপুরে হাজার হাজার ভক্ত জড়ো হন মণ্ডপ চত্বরে ৷ অন্তত 2500 ভক্ত পুষ্পাঞ্জলি দেন ৷ 

কোণ্ডাপুর বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অয়ন দেব বর্মন ইটিভি ভারতকে জানান পুজোর যাবতীয় খুঁটিনাটি ৷ তিনি বলেন, "আমরা যে বাঙালিরা কোণ্ডাপুরে রয়েছি, তাঁরা সকলে মিলে প্রতিবছর-ই হায়দরাবাদে পুজো দেখতে যাই ৷ এই কোণ্ডাপুরেই অন্তত 5000 হাজার বাঙালির বাস ৷ দুর্গাপুজোয় প্রতিবছর দূরে কোথাও যেতে হয় ৷ তাই সেই ভাবনা নিয়ে নিজেদের মধ্যে পুজো করা শুরু করি ৷ গত এপ্রিল মাসে পুজো করার কথা ভাবি ৷ ফেসবুকে একটি পেজ খুলে জানাই কেউ ইচ্ছুক থাকলে তাহলে আমাদের কমিটির সদস্য হতে পারেন ৷ বেশ সাড়া মেলে তাতে ৷" 

তাঁর কথায়, "অনেকজনের যোগদান দেখে আমি অবাক হয়ে যাই ৷ প্রতিদিন কেউ না কেউ আমাদের সদস্য হতে চাইছেন ৷ আসছেন ৷ আমরা যে জায়গায় পুজো করছি সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের জায়গা ৷ তাই এখানে কোনও অনুষ্ঠানের অনুমতি পাওয়া যায় না ৷ কিন্তু দুর্গাপুজো একটা ঐতিহ্য, হেরিটেজ তকমা পেয়েছে ৷ এই সমস্ত প্রস্তাব সরকারের কাছে জানাতেই অনুমতি মেলে এখানে পুজো আয়োজন করার ৷"

ক্যামেরায় দাসের সঙ্গে প্রতিবেদন তিথি বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষের 

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