ETV Bharat / Videos

ছট পুণ্যার্থীদের স্বাগত জানাতে ঘাটে ঘাটে গোলাপ জল স্প্রে কলকাতা কর্পোরেশনের

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
পুজোর স্থল ও রাস্তার বিস্তীর্ণ অংশে গোলাপ জল ছিটিয়ে আগত পুণ্যার্থীদের স্বাগত জানাচ্ছে কলকাতা কর্পোরেশন (কলকাতা কর্পোরেশন)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 15, 2026 at 3:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Kolkata Municiapl Corporation on Chhath Puja 2026: রবিতে ছটপুজোর মূল পর্ব । গঙ্গামুখী হাজার হাজার পুণ্যার্থী । যাত্রাপথ শেষে ঘাটে হবে পুজোর আয়োজন । সেই ঘাটে পুণ্যার্থীদের স্বাগত জানাতে সকাল থেকেই মিস্ট ক্যানন দিয়ে গোলাপ জল স্প্রে করল কলকাতা কর্পোরেশন । 

পুজোর স্থল ও রাস্তার বিস্তীর্ণ অংশে গোলাপ জল ছিটিয়ে আগত পুণ্যার্থীদের স্বাগত জানাচ্ছে কলকাতা কর্পোরেশন । সম্প্রতি এই পদক্ষেপের ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । সেই মতোই কাজ হচ্ছে । 

তবে কলকাতা কর্পোরেশনের আধিকারিকরা জানান, শুধু ছট উপলক্ষেই মিস্ট ক্যানন ব্যবহার করে গোলাপ জল ছেটানো হচ্ছে এমন নয় । সদ্য সমাপ্ত কালীপুজোয় লেক কালীবাড়িতে আগত ভক্তদের এই মিস্ট ক্যানন দিয়েই গোলাপ জল স্প্রে করে স্বাগত জানানো হয়েছে । হুগলি নদীর ধারে উত্তর থেকে দক্ষিণ মিলিয়ে প্রায় 30টি ঘাটে দুটো মিস্ট ক্যানন গোলাপ জল স্প্রে করছে । আজ রবি ও আগামিকাল সোমবার অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত এই মিস্ট ক্যানন কাজ করবে । 

করোনাকালে শহর জীবাণুমুক্তকরণ করতে মহানগরের রাস্তায় নেমেছিল এই মিস্ট ক্যানন । স্যানিটাইজার স্প্রে করা হত তখন ৷ করোনা পর্ব শেষে সেই মিস্ট ক্যানন দিয়ে নিয়মিত জল স্প্রে করা হত বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে । রাস্তা ঘাটে যাতে বাতাসে ধূলিকণার পরিমাণ কম থাকে । এই ক্ষেত্রে অনেকটা সাফল্য এসেছে । অর্থাৎ, দিল্লির মতো কলকাতার পথে এই ব্যবহার সাময়িকভাবে বাতাস দূষণ ঠেকাতে অনেকটাই কার্যকরী ।

Kolkata Municiapl Corporation on Chhath Puja 2026: রবিতে ছটপুজোর মূল পর্ব । গঙ্গামুখী হাজার হাজার পুণ্যার্থী । যাত্রাপথ শেষে ঘাটে হবে পুজোর আয়োজন । সেই ঘাটে পুণ্যার্থীদের স্বাগত জানাতে সকাল থেকেই মিস্ট ক্যানন দিয়ে গোলাপ জল স্প্রে করল কলকাতা কর্পোরেশন । 

পুজোর স্থল ও রাস্তার বিস্তীর্ণ অংশে গোলাপ জল ছিটিয়ে আগত পুণ্যার্থীদের স্বাগত জানাচ্ছে কলকাতা কর্পোরেশন । সম্প্রতি এই পদক্ষেপের ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । সেই মতোই কাজ হচ্ছে । 

তবে কলকাতা কর্পোরেশনের আধিকারিকরা জানান, শুধু ছট উপলক্ষেই মিস্ট ক্যানন ব্যবহার করে গোলাপ জল ছেটানো হচ্ছে এমন নয় । সদ্য সমাপ্ত কালীপুজোয় লেক কালীবাড়িতে আগত ভক্তদের এই মিস্ট ক্যানন দিয়েই গোলাপ জল স্প্রে করে স্বাগত জানানো হয়েছে । হুগলি নদীর ধারে উত্তর থেকে দক্ষিণ মিলিয়ে প্রায় 30টি ঘাটে দুটো মিস্ট ক্যানন গোলাপ জল স্প্রে করছে । আজ রবি ও আগামিকাল সোমবার অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত এই মিস্ট ক্যানন কাজ করবে । 

করোনাকালে শহর জীবাণুমুক্তকরণ করতে মহানগরের রাস্তায় নেমেছিল এই মিস্ট ক্যানন । স্যানিটাইজার স্প্রে করা হত তখন ৷ করোনা পর্ব শেষে সেই মিস্ট ক্যানন দিয়ে নিয়মিত জল স্প্রে করা হত বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে । রাস্তা ঘাটে যাতে বাতাসে ধূলিকণার পরিমাণ কম থাকে । এই ক্ষেত্রে অনেকটা সাফল্য এসেছে । অর্থাৎ, দিল্লির মতো কলকাতার পথে এই ব্যবহার সাময়িকভাবে বাতাস দূষণ ঠেকাতে অনেকটাই কার্যকরী ।

For All Latest Updates

TAGGED:

KMC ROSE WATER SPRAY ON CHHATH PUJA
ছটপুজোয় গোলাপ জল স্প্রে
কলকাতায় ছটপুজো
CHHATH PUJA 2026
KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

Uttarakhand Badri Dham snowfall

আগামিকালই বন্ধ হবে দরজা, রবিতে তুষারপাত বদ্রীনাথ ধামে

November 15, 2026 at 2:31 PM IST
fog density

ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকল আসানসোল শিল্পাঞ্চল, কমল দৃশ্যমানতা

November 15, 2026 at 11:38 AM IST
ROSOGOLLA DIBAS

রসগোল্লা-রসে টইটুম্বুর, GI ট্যাগের বর্ষপূর্তিতে বাংলার পর্যটন মানচিত্রে জুড়ছে ঐতিহ্যের মিষ্টি

November 14, 2026 at 7:12 PM IST
Chhath Puja 2026

ছৌ-নৃত্য থেকে ঢাকের তালে নাচছে গরিলা, ছটপুজোর অভিনব শোভাযাত্রা

November 14, 2026 at 6:12 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.