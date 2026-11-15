ছট পুণ্যার্থীদের স্বাগত জানাতে ঘাটে ঘাটে গোলাপ জল স্প্রে কলকাতা কর্পোরেশনের
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Published : November 15, 2026 at 3:52 PM IST
Kolkata Municiapl Corporation on Chhath Puja 2026: রবিতে ছটপুজোর মূল পর্ব । গঙ্গামুখী হাজার হাজার পুণ্যার্থী । যাত্রাপথ শেষে ঘাটে হবে পুজোর আয়োজন । সেই ঘাটে পুণ্যার্থীদের স্বাগত জানাতে সকাল থেকেই মিস্ট ক্যানন দিয়ে গোলাপ জল স্প্রে করল কলকাতা কর্পোরেশন ।
পুজোর স্থল ও রাস্তার বিস্তীর্ণ অংশে গোলাপ জল ছিটিয়ে আগত পুণ্যার্থীদের স্বাগত জানাচ্ছে কলকাতা কর্পোরেশন । সম্প্রতি এই পদক্ষেপের ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । সেই মতোই কাজ হচ্ছে ।
তবে কলকাতা কর্পোরেশনের আধিকারিকরা জানান, শুধু ছট উপলক্ষেই মিস্ট ক্যানন ব্যবহার করে গোলাপ জল ছেটানো হচ্ছে এমন নয় । সদ্য সমাপ্ত কালীপুজোয় লেক কালীবাড়িতে আগত ভক্তদের এই মিস্ট ক্যানন দিয়েই গোলাপ জল স্প্রে করে স্বাগত জানানো হয়েছে । হুগলি নদীর ধারে উত্তর থেকে দক্ষিণ মিলিয়ে প্রায় 30টি ঘাটে দুটো মিস্ট ক্যানন গোলাপ জল স্প্রে করছে । আজ রবি ও আগামিকাল সোমবার অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত এই মিস্ট ক্যানন কাজ করবে ।
করোনাকালে শহর জীবাণুমুক্তকরণ করতে মহানগরের রাস্তায় নেমেছিল এই মিস্ট ক্যানন । স্যানিটাইজার স্প্রে করা হত তখন ৷ করোনা পর্ব শেষে সেই মিস্ট ক্যানন দিয়ে নিয়মিত জল স্প্রে করা হত বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে । রাস্তা ঘাটে যাতে বাতাসে ধূলিকণার পরিমাণ কম থাকে । এই ক্ষেত্রে অনেকটা সাফল্য এসেছে । অর্থাৎ, দিল্লির মতো কলকাতার পথে এই ব্যবহার সাময়িকভাবে বাতাস দূষণ ঠেকাতে অনেকটাই কার্যকরী ।
Kolkata Municiapl Corporation on Chhath Puja 2026: রবিতে ছটপুজোর মূল পর্ব । গঙ্গামুখী হাজার হাজার পুণ্যার্থী । যাত্রাপথ শেষে ঘাটে হবে পুজোর আয়োজন । সেই ঘাটে পুণ্যার্থীদের স্বাগত জানাতে সকাল থেকেই মিস্ট ক্যানন দিয়ে গোলাপ জল স্প্রে করল কলকাতা কর্পোরেশন ।
পুজোর স্থল ও রাস্তার বিস্তীর্ণ অংশে গোলাপ জল ছিটিয়ে আগত পুণ্যার্থীদের স্বাগত জানাচ্ছে কলকাতা কর্পোরেশন । সম্প্রতি এই পদক্ষেপের ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । সেই মতোই কাজ হচ্ছে ।
তবে কলকাতা কর্পোরেশনের আধিকারিকরা জানান, শুধু ছট উপলক্ষেই মিস্ট ক্যানন ব্যবহার করে গোলাপ জল ছেটানো হচ্ছে এমন নয় । সদ্য সমাপ্ত কালীপুজোয় লেক কালীবাড়িতে আগত ভক্তদের এই মিস্ট ক্যানন দিয়েই গোলাপ জল স্প্রে করে স্বাগত জানানো হয়েছে । হুগলি নদীর ধারে উত্তর থেকে দক্ষিণ মিলিয়ে প্রায় 30টি ঘাটে দুটো মিস্ট ক্যানন গোলাপ জল স্প্রে করছে । আজ রবি ও আগামিকাল সোমবার অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত এই মিস্ট ক্যানন কাজ করবে ।
করোনাকালে শহর জীবাণুমুক্তকরণ করতে মহানগরের রাস্তায় নেমেছিল এই মিস্ট ক্যানন । স্যানিটাইজার স্প্রে করা হত তখন ৷ করোনা পর্ব শেষে সেই মিস্ট ক্যানন দিয়ে নিয়মিত জল স্প্রে করা হত বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে । রাস্তা ঘাটে যাতে বাতাসে ধূলিকণার পরিমাণ কম থাকে । এই ক্ষেত্রে অনেকটা সাফল্য এসেছে । অর্থাৎ, দিল্লির মতো কলকাতার পথে এই ব্যবহার সাময়িকভাবে বাতাস দূষণ ঠেকাতে অনেকটাই কার্যকরী ।