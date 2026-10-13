পুজোর আগে রঙিন উড়ালপুল থেকে রাস্তা ! নান্দনিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ তিলোত্তমা
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Published : October 13, 2026 at 6:19 PM IST
বাঙালিদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে ৷ উৎসবের আমেজে আলোকসজ্জায় সেজে উঠছে তিলোত্তমা । তবে এবার শুধু মণ্ডপ বা আলোকসজ্জাই নয়, কলকাতা এক অনন্য নজির গড়েছে ৷ শহরের ব্যস্ততম রাস্তা ও উড়ালপুলগুলোকে সুন্দর ও উজ্জ্বল রঙে রাঙিয়ে তোলা হয়েছে । শহরকে সুন্দর করে তোলার এই নতুন উদ্যোগে শহরের বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছেন ।
কলকাতা পুরনিগম ও হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স (এইচআরবিসি)-এর যৌথ উদ্যোগেই চিংড়িঘাটা উড়ালপুলের উপর দিয়ে যাওয়া রাস্তাটিকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় নানা রঙে সাজিয়ে তোলা হয়েছে । চিংড়িঘাটা বাইপাস থেকে শুরু হয়ে পার্কসার্কাসের 'সেভেন পয়েন্ট' পর্যন্ত বিস্তৃত এই রাস্তাই যে শুধু লাল, গোলাপি, হলুদ ও কমলার মতো উজ্জ্বল রঙে সেজেছে তা নয়, বরং উডালপুলের নীচের অংশ এবং পার্কসার্কাস কানেক্টরের সংযোগস্থলগুলোতেও ঐতিহ্যবাহী আলপনার নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ।
পাশাপাশি গড়িয়াহাট এলাকাতেও একই ধরনের কাজ চলছে । ব্যস্ত রাস্তার উপর ঝোলানো সুন্দর সব চিত্রকর্ম ও রঙিন নকশা পথচারী ও গাড়িচালকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করছে । কলকাতা ও রাজ্য প্রশাসনের এই নতুন চিন্তাভাবনারই ফসল হল এই উড়ালপুল ও সড়কপথ । দুর্গাপুজোর ঠিক আগে শহরকে এমনভাবে সাজিয়ে তোলা কেবল কলকাতার বাসিন্দাদের জন্যই নয়, বরং উৎসবের মরশুমে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীর জন্যও এক স্মরণীয় ও অনন্য উপহার হতে চলেছে । সামশের আলির প্রতিবেদন ৷
বাঙালিদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে ৷ উৎসবের আমেজে আলোকসজ্জায় সেজে উঠছে তিলোত্তমা । তবে এবার শুধু মণ্ডপ বা আলোকসজ্জাই নয়, কলকাতা এক অনন্য নজির গড়েছে ৷ শহরের ব্যস্ততম রাস্তা ও উড়ালপুলগুলোকে সুন্দর ও উজ্জ্বল রঙে রাঙিয়ে তোলা হয়েছে । শহরকে সুন্দর করে তোলার এই নতুন উদ্যোগে শহরের বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছেন ।
কলকাতা পুরনিগম ও হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স (এইচআরবিসি)-এর যৌথ উদ্যোগেই চিংড়িঘাটা উড়ালপুলের উপর দিয়ে যাওয়া রাস্তাটিকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় নানা রঙে সাজিয়ে তোলা হয়েছে । চিংড়িঘাটা বাইপাস থেকে শুরু হয়ে পার্কসার্কাসের 'সেভেন পয়েন্ট' পর্যন্ত বিস্তৃত এই রাস্তাই যে শুধু লাল, গোলাপি, হলুদ ও কমলার মতো উজ্জ্বল রঙে সেজেছে তা নয়, বরং উডালপুলের নীচের অংশ এবং পার্কসার্কাস কানেক্টরের সংযোগস্থলগুলোতেও ঐতিহ্যবাহী আলপনার নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ।
পাশাপাশি গড়িয়াহাট এলাকাতেও একই ধরনের কাজ চলছে । ব্যস্ত রাস্তার উপর ঝোলানো সুন্দর সব চিত্রকর্ম ও রঙিন নকশা পথচারী ও গাড়িচালকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করছে । কলকাতা ও রাজ্য প্রশাসনের এই নতুন চিন্তাভাবনারই ফসল হল এই উড়ালপুল ও সড়কপথ । দুর্গাপুজোর ঠিক আগে শহরকে এমনভাবে সাজিয়ে তোলা কেবল কলকাতার বাসিন্দাদের জন্যই নয়, বরং উৎসবের মরশুমে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীর জন্যও এক স্মরণীয় ও অনন্য উপহার হতে চলেছে । সামশের আলির প্রতিবেদন ৷