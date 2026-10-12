তিন শতাব্দী পেরিয়েও অমলিন মেদিনীপুরের মল্লিক বাড়ির পুজোর ঐতিহ্য

তিন শতাব্দী পেরিয়েও অমলিন মেদিনীপুরের মল্লিক বাড়ির পুজোর ঐতিহ্য
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Published : October 12, 2026 at 1:14 AM IST
মেদিনীপুরে বিভিন্ন জমিদার বাড়ি পুজোর অন্যতম মল্লিকদের দুর্গাপুজো। কথিত আছে, কামান দেগে পুজো শুরুর প্রথার প্রচলন এই মল্লিক বাড়ির দুর্গাপুজো থেকেই। জন্মেজয় মল্লিকের হাত ধরে এই পুজোর সূচনা হয়। মল্লিক পরিবারের সাত পুরুষ পুজো করে আসছে। এখনও বেহারার কাঁধে চেপে কংসাবতী নদীতে প্রতিমার বিসর্জন হয়। দেখতে রাস্তার দুই ধারে ভিড় জমান অসংখ্য মানুষ।
পুজোর প্রতিষ্ঠাতা জন্মেঞ্জয় মল্লিকের ইচ্ছা ছিল তিনি কন্যা সন্তানের পিতা হবেন। মেয়ে হওয়ার খুশিতেই শুরু হয় এই দুর্গা পুজো। মল্লিক বাড়ির পুজো প্রতিপদ থেকে শুরু হয় । অর্থাৎ মহালয়ার পরের দিন থেকেই শুরু হয়ে যায় পুজোর। আগে সন্ধিপুজোর দিন কামান দাগা হত । সেই আওয়াজে কেঁপে উঠত অবিভক্ত মেদিনীপুর।
শোনা যায়, 9 জন পুরোহিত মিলে মল্লিক বাড়ির দুর্গাপুজো করতেন। মল্লিক বাড়িতে বলি প্রথা ছিল না। দশমীর পুজোর পর কুলদেবতার পুজো শেষ হলে কনকাঞ্জলি দেওয়ার রীতি ছিল। প্রতিমা নিরঞ্জন হত বর্ণাঢ্য ঢাক-ঢোল সহকারে। এও শোনা যায়, 32 জন বেয়ারার কাঁধে চেপে কংসাবতীতে প্রতিমা যেত নিরঞ্জনের উদ্দেশে। পালকি করে যেতেন বাড়ির মহিলারা । হাতি-ঘোড়ায় চড়ে যেতেন পুরুষরা। বিশাল শোভাযাত্রা দেখতে রাস্তার দু'ধারে ভিড় জমাতেন শহর ও জেলার মানুষ।
আশেপাশের রাজা এবং জমিদাররা আমন্ত্রিত হতেন এই পুজোয়। একচালার মা দুর্গাকে রূপোর গয়না-সহ ডাকের সাজে সাজানো হত। সেই সময় বারাণসী থেকে পুরোহিত এনে জাঁকজমকের সঙ্গে পুজ হত। পুজোর ক'দিন বসত কীর্তন, চণ্ডীপাঠ ও কৃষ্ণযাত্রার আসর ৷
মেদিনীপুরে বিভিন্ন জমিদার বাড়ি পুজোর অন্যতম মল্লিকদের দুর্গাপুজো। কথিত আছে, কামান দেগে পুজো শুরুর প্রথার প্রচলন এই মল্লিক বাড়ির দুর্গাপুজো থেকেই। জন্মেজয় মল্লিকের হাত ধরে এই পুজোর সূচনা হয়। মল্লিক পরিবারের সাত পুরুষ পুজো করে আসছে। এখনও বেহারার কাঁধে চেপে কংসাবতী নদীতে প্রতিমার বিসর্জন হয়। দেখতে রাস্তার দুই ধারে ভিড় জমান অসংখ্য মানুষ।
পুজোর প্রতিষ্ঠাতা জন্মেঞ্জয় মল্লিকের ইচ্ছা ছিল তিনি কন্যা সন্তানের পিতা হবেন। মেয়ে হওয়ার খুশিতেই শুরু হয় এই দুর্গা পুজো। মল্লিক বাড়ির পুজো প্রতিপদ থেকে শুরু হয় । অর্থাৎ মহালয়ার পরের দিন থেকেই শুরু হয়ে যায় পুজোর। আগে সন্ধিপুজোর দিন কামান দাগা হত । সেই আওয়াজে কেঁপে উঠত অবিভক্ত মেদিনীপুর।
শোনা যায়, 9 জন পুরোহিত মিলে মল্লিক বাড়ির দুর্গাপুজো করতেন। মল্লিক বাড়িতে বলি প্রথা ছিল না। দশমীর পুজোর পর কুলদেবতার পুজো শেষ হলে কনকাঞ্জলি দেওয়ার রীতি ছিল। প্রতিমা নিরঞ্জন হত বর্ণাঢ্য ঢাক-ঢোল সহকারে। এও শোনা যায়, 32 জন বেয়ারার কাঁধে চেপে কংসাবতীতে প্রতিমা যেত নিরঞ্জনের উদ্দেশে। পালকি করে যেতেন বাড়ির মহিলারা । হাতি-ঘোড়ায় চড়ে যেতেন পুরুষরা। বিশাল শোভাযাত্রা দেখতে রাস্তার দু'ধারে ভিড় জমাতেন শহর ও জেলার মানুষ।
আশেপাশের রাজা এবং জমিদাররা আমন্ত্রিত হতেন এই পুজোয়। একচালার মা দুর্গাকে রূপোর গয়না-সহ ডাকের সাজে সাজানো হত। সেই সময় বারাণসী থেকে পুরোহিত এনে জাঁকজমকের সঙ্গে পুজ হত। পুজোর ক'দিন বসত কীর্তন, চণ্ডীপাঠ ও কৃষ্ণযাত্রার আসর ৷