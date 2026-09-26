হুসেন সাগরে জাঁকজমক করে বিসর্জন 69 ফুট গণেশের
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Published : September 26, 2026 at 12:49 PM IST
ব্যাপক ভক্তকুলের উল্লাসের মধ্যে এক জমকালো শোভাযাত্রার মাধ্যমে বিসর্জন হল খৈরাতাবাদ গণেশ মূর্তির। 69 ফুট উঁচু গণেশ প্রতিমাকে বিদায় জানাতে হাজির হয়েছিলেন কয়েক হাজার ভক্ত ৷ 11 দিন ধরে ধূপ ও নৈবেদ্য নিবেদন করে সাড়ম্বরে পুজোর পর শুক্রবার বিসর্জন হয়েছে প্রতিমার ৷ এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য সকাল থেকেই বিপুল সংখ্যক ভক্ত সমবেত হয়েছিলেন হুসেন সাগর এলাকায়।
ক্রেনের সমস্যার কারণে বিসর্জন শোভাযাত্রা অবশ্য তিন ঘণ্টা দেরিতে শুরু হয় ৷ বাহুবলী ক্রেনের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিশাল গণেশ প্রতিমা দেরিতে পৌঁছয় বিসর্জনস্থলে। ভক্তরা ‘বোলো গণেশ মহারাজ কি জয়’ স্লোগান দিতে থাকেন। বিশাল ভক্তকুলের স্লোগানের মধ্যে গণেশ প্রতিমা হুসেন সাগরে পৌঁছয়।
শেষবারের মতো গণেশকে দর্শন করতে দলে দলে মানুষ এসেছিলেন। পথেই তারা ‘জয় বলো গণেশ মহারাজ কি জয়’ স্লোগান দিচ্ছিলেন। সেনসেশন থিয়েটার, টেলিফোন ভবন, তেলুগু থাল্লি ফ্লাইওভার এবং রাজ্য সচিবালয় হয়ে নদীতীরে পৌঁছয় গণেশ প্রতিমা। এনটিআর মার্গে 4 নম্বর ক্রেনের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এরপর ৷ দুপুর দুটো নাগাদ হুসেন সাগরে বিশাল ক্রেনগুলির সাহায্যে বিসর্জন সম্পন্ন হয়।
ব্যাপক ভক্তকুলের উল্লাসের মধ্যে এক জমকালো শোভাযাত্রার মাধ্যমে বিসর্জন হল খৈরাতাবাদ গণেশ মূর্তির। 69 ফুট উঁচু গণেশ প্রতিমাকে বিদায় জানাতে হাজির হয়েছিলেন কয়েক হাজার ভক্ত ৷ 11 দিন ধরে ধূপ ও নৈবেদ্য নিবেদন করে সাড়ম্বরে পুজোর পর শুক্রবার বিসর্জন হয়েছে প্রতিমার ৷ এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য সকাল থেকেই বিপুল সংখ্যক ভক্ত সমবেত হয়েছিলেন হুসেন সাগর এলাকায়।
ক্রেনের সমস্যার কারণে বিসর্জন শোভাযাত্রা অবশ্য তিন ঘণ্টা দেরিতে শুরু হয় ৷ বাহুবলী ক্রেনের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিশাল গণেশ প্রতিমা দেরিতে পৌঁছয় বিসর্জনস্থলে। ভক্তরা ‘বোলো গণেশ মহারাজ কি জয়’ স্লোগান দিতে থাকেন। বিশাল ভক্তকুলের স্লোগানের মধ্যে গণেশ প্রতিমা হুসেন সাগরে পৌঁছয়।
শেষবারের মতো গণেশকে দর্শন করতে দলে দলে মানুষ এসেছিলেন। পথেই তারা ‘জয় বলো গণেশ মহারাজ কি জয়’ স্লোগান দিচ্ছিলেন। সেনসেশন থিয়েটার, টেলিফোন ভবন, তেলুগু থাল্লি ফ্লাইওভার এবং রাজ্য সচিবালয় হয়ে নদীতীরে পৌঁছয় গণেশ প্রতিমা। এনটিআর মার্গে 4 নম্বর ক্রেনের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এরপর ৷ দুপুর দুটো নাগাদ হুসেন সাগরে বিশাল ক্রেনগুলির সাহায্যে বিসর্জন সম্পন্ন হয়।